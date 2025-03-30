安心亞蔡昌憲新戲譜長短腳戀愛 搞笑個性一拍即合

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（中央社記者洪素津台北30日電）演員安心亞、蔡昌憲在戲劇「歡迎光臨 二代咖啡」譜長短腳之戀，2人搞笑個性一拍即合，安心亞卻直呼面臨「人生最難關卡」，蔡昌憲零食吃得很生動，喜感模樣讓她笑場。

安心亞、蔡昌憲在「歡迎光臨 二代咖啡」飾演不同身分背景的咖啡廳常客，意外發展出長短腳之戀。

安心亞透過新聞稿分享，當時2人尚未合作戲劇「牛車來去」，「我們的第一場戲是在電梯裡相遇，昌憲要演出吃零食吃得很生動，他的喜感拿捏得很好，讓我瘋狂笑場，笑到不知道怎麼拍下去，根本是人生最難的關卡。」蔡昌憲則說：「我要一邊吃零食一邊跟她說話，還要掌握電梯關門的時機，節奏其實很難抓。」

至於「長短腳」的戀愛組合，蔡昌憲直說：「其實我滿習慣的，我老婆也是比我高，已經很習慣從下往上對視的感覺。」

2人這次在「歡迎光臨 二代咖啡」配對，在「牛車來去」則演出姊弟，個性相投默契滿分。若有下次合作，安心亞說：「我希望能演他妹妹，感覺會是一個很突破的挑戰。」蔡昌憲則笑說：「不然演牛郎跟織女也可以。」

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蔡昌憲在劇中頂著理工宅男外型，同時對咖啡品味不俗，他透露，「私下很喜歡喝咖啡，一天1到2杯跑不掉，雖然沒有角色那麼專業，但大概知道水洗、日曬、深淺焙的基本口感，算是略懂。」

蔡昌憲與主角鳳小岳私交甚篤，他直呼這次除了能跟好友再次合作拍戲很開心，最幸福的事莫過於「每天去現場跟小岳點咖啡」。蔡昌憲直說：「小岳的拉花、味道跟比例簡直完美，手沖咖啡還可以選豆子，當時去片場真是太快樂了。」（編輯：張雅淨）1140330