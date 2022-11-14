「星空男孩」攜王琄溫暖回歸 學習與慢飛天使溝通

舞台劇「星空男孩」12月將回歸，由演員王琄（右起）、李劭婕及呂名堯共同演出，講述1名母親為照顧自閉症兒子心力交瘁，卻忽略了女兒的感受，身為媽媽如何讓孩子們共生，陷入兩難。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月14日

（中央社記者葉冠吟台北14日電）療癒舞台劇「星空男孩」於2021年首演，今年12月溫暖回歸，並宣布全新金鐘卡司王琄、李劭婕加入。飾演照顧自閉症孩子的母親的王琄分享，與慢飛天使們溝通就像學習新語言。

故事工廠製作的「星空男孩」（Space Boy），講述王琄為照顧自閉症兒子呂名堯心力交瘁，卻忽略了女兒李劭婕的感受，身為媽媽如何讓孩子們共生，陷入兩難。

早在10年前，王琄就曾拍過社福基金會短片，接過類似角色，對自閉症兒母親感同身受，「媽媽想到自己老了會先走，她要不要將哥哥交給妹妹？可是妹妹有她的人生，怎麼讓手足之間不要因為這些特殊的狀況而失去愛，這是很大的學習，也是母親的難題，這種兩難其實是母親心中永遠的痛。」

王琄私下也曾接觸過「慢飛天使」，對自閉症孩子有不同解讀，「以前會覺得自閉症是少數，一班10人有1個是自閉症孩子，就很特別；但現在是10個孩子有5個有深淺不同的自閉傾向，正常、不正常不是用我們理解的方式去看待，而是尊重另一個族群的產生。」

王琄認為應該學習怎麼和自閉兒溝通，而不是因他們太特殊，就歸類到角落假裝沒看到，「為什麼現在很多特殊小孩出現，並不代表他們不正常，是我們還不認得他們，不認得就去認識他、靠近他，我覺得尊重才會出現。」

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王琄分享，「星空男孩」有部分在探討其他人不太理解自閉兒的溝通方式，「但請用更開放的方式去接受他們、去探索他們新的溝通模式，就像外國人講外文，我們講我們的語言，那他們只是另外一種新的語言，我們也應該要去學習。」

「星空男孩」將於12月3、4日於台北親劇場加演，更推出「恆星守護 公益支持」活動，每賣出一張票券，故事工廠將捐出票面金額8%給中華民國自閉症基金會，目標捐款金額8萬8888元。（編輯：吳協昌）1111114