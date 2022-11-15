導演劉國瑞與黃秋生拍戲很忐忑 許願與桂綸鎂合作

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（中央社記者王心妤台北15日電）新銳導演劉國瑞以「白日青春」入圍金馬6獎，也讓黃秋生再問鼎影帝。劉國瑞今天說，因為黃秋生演戲經驗豐富，他常抱持忐忑心情溝通。他也許願想跟影后桂綸鎂和高捷合作。

劉國瑞今年以「白日青春」入圍第59屆金馬獎最佳劇情片、最佳男主角、最佳新導演、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影獎。他今天接受台灣媒體訪問表示，一開始就設定主角大約50、60歲，會與素人童星合作，黃秋生看完劇本後，很喜歡故事和題材便答應演出。

劉國瑞稱讚黃秋生是厲害的演員，私下很愛開玩笑，也願意嘗試很多不一樣的創作，「我是第一次執導劇情長片，拍攝時相對來說會比較緊張，也比較沉默，但他都會過來跟我開玩笑，可能是想讓我放鬆心情。」

劉國瑞表示，跟黃秋生合作的最大壓力來自於對方經驗豐富，當自己不確定想嘗試的方向可不可行，溝通時心情總是很忐忑。劉國瑞笑說：「有時候我可能提早結束，他也會問說要不要再來一個，還叫我不要後悔，我當時心裡想說到底煩不煩啊！」

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10歲童星林諾今年也憑此片入圍最佳新演員，但劉國瑞表示，並非一開始就鎖定林諾演出，而是找了12個小朋友試戲後做出的選擇。劉國瑞笑說，林諾比其他小朋友活潑，「他性格很棒又幽默，比大人還強。」

被問到最想合作的台灣演員，劉國瑞表示，希望和桂綸鎂合作，男星則是高捷，「以前看很多他跟侯孝賢合作的電影，可能想在香港拍一個他不是黑幫的角色。」（編輯：張雅淨）1111115