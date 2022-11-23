新北歡樂耶誕城巨星演唱會 韋禮安、瘦子等壓軸

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新北市政府23日公布「2022新北歡樂耶誕城」巨星耶誕演唱會卡司陣容，主持人黃子佼（左起）、副市長陳純敬、觀光旅遊局長楊宗珉及歌手畢書盡出席。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月23日

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市政府今天公布「2022新北歡樂耶誕城」巨星演唱會歌手與藝人，黃子佼8度接下演唱會主持棒，畢書盡連續10年參與演唱。韋禮安、動力火車、瘦子、蔡健雅等創作型歌手壓軸。

副市長陳純敬上午在記者會表示，歡樂耶誕城邁入第12年，巨星演唱會將於12月10日、11日連續兩天在市府廣場開唱，這也是每年的音樂盛會，歡迎今年在美麗的冰雪世界中，感受巨星們的超強熱力。

將在演唱會獻唱的畢書盡出席記者會，分享這次演出將表演的新歌Light Up The Future，希望帶給大家不顧一切往前衝的動力，一起愈來愈好。

耶誕城巨星演唱會的主持陣容包括，8度接下主持棒的黃子佼在12月10日將與威廉、謝雨芝、風田共同主持，12月11日則與林莎、大文、李易搭檔主持。

記者會上揭曉今年的演唱會雙壓軸卡司，12月10日的壓軸為「金曲創作才子」韋禮安及經典不敗的「實力派金曲組合」動力火車。12月11日則由「嘻哈男神」瘦子（E.SO），及「金曲創作天后」蔡健雅擔任壓軸。

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觀光旅遊局說，演唱會連續兩天共20組藝人輪番上陣，人氣歌手包含小春Kenzy、大淵MUTA、八三夭、小樂 吳思賢、五堅情、告五人、李東軒、陳勢安、陳威全、熊仔、閻奕格、戴愛玲等藝人。

觀旅局表示，演唱會表演舞台呼應今年「雪白之城」主題，以「冰雪城堡」為設計概念，將城堡的尖角窗框風格融入舞台中，搭配淺藍色系的造型燈箱，創造魔幻空間般的視覺享受。左右迴廊式的延伸舞台，擴大表演範圍，讓歌手們可更近距離與聽眾熱情互動。（編輯：李錫璋）1111123

新北市政府23日公布「2022新北歡樂耶誕城」巨星耶誕演唱會卡司陣容，藝人黃子佼（左1）8度接下演唱會主持棒，歌手畢書盡（右1）連續10年參與演唱。左2為新北市副市長陳純敬，右2為新北市觀光旅遊局長楊宗珉。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月23日

新北市政府23日公布「2022新北歡樂耶誕城」巨星耶誕演唱會卡司陣容，藝人黃子佼（左）接下演唱會主持棒，歌手畢書盡（右）也將在演唱會登台獻唱。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月23日