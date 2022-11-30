謝金燕為演藝圈伯樂王偉忠拍實境 不怕神秘感消失

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經營型實境節目「來吧！營業中2」30日舉行卡司公布記者會，將擔綱「星之沙龍」藝術總監的藝人謝金燕（後中）率團隊夥伴修杰楷（後左4）、邱勝翊（後右3）、楊銘威（後右4）、謝依霖（後左3）等人出席並合影。（讀者提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月30日

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）經營型實境節目「來吧！營業中2」今天舉行卡司公布記者會，「國民姐姐」謝金燕擔綱「星之沙龍」藝術總監，睽違12年首錄綜藝實境節目，透露是演藝圈伯樂王偉忠邀約才點頭。

謝金燕今天率領美髮沙龍「星之沙龍」班底團隊，修杰楷、邱勝翊、楊銘威、謝依霖、林莎、黃柏峰、鍾岳軒、珮含、蔡朕、許孟維、羅奕傑一同現身。

通常只會在跨年舞台現身的「姐姐」謝金燕，投身「來吧！營業中2」節目被笑稱有如「仙女下凡」。她今天透露，完全是為了報答給她第一份演藝圈工作的前輩王偉忠才點頭。

謝金燕說當時還是素人的她，有回意外碰到王偉忠，對方見到她不但稱讚漂亮，更主動邀她參演「連環泡」，甚至隔天立即上工，「如果沒有偉忠哥這個伯樂，很晚才會進演藝圈」，因此參與節目價格完全不是問題，是想突破、挑戰自己。

至於是否擔心神秘感消失，謝金燕則開玩笑喊道：「難道我只有神秘，沒有其他優點嗎？」強調自己不是故意有神秘感，只是做自己，也預告拍完「來吧！營業中2」又要消失了。

修杰楷、邱勝翊這回在節目中擔任美髮師，開拍前集訓4天即準備上工，2人坦言心理壓力超大，目前努力「進步中」，修杰楷也表示說服不了老婆賈靜雯和孩子讓他練習。

2人不只被謝依霖喊只有粉絲願意來被他們剪壞頭髮，擔任調酒師的楊銘威也苦笑酒水部的存在，就是「把客人灌醉後，就不覺得髮型怎樣」，讓謝金燕直呼：「大家都在看我們笑話」，但也掛保證最後一定會過這關，「如果真的剪不好我下跪」，現場也還有髮型師吳依霖坐鎮，隨時出手神救援。（編輯：張芷瑄）1111130