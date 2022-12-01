宋慧喬「黑暗榮耀」年底暗黑回歸 懲罰霸凌者

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）韓國女星宋慧喬攜手韓劇「太陽的後裔」編劇金銀淑二度合作，她主演的新戲「黑暗榮耀」今年底將在Netflix上線，宋慧喬劇中腹黑宣告，要向求學期間霸凌者進行縝密復仇計畫。

「黑暗榮耀」由宋慧喬、李到晛攜手主演，並請來韓劇「秘密森林」、「阿爾罕布拉宮的回憶」導演安吉鎬執導，韓國影集「孤單又燦爛的神：鬼怪」金牌編劇金銀淑執筆。

向來以浪漫題材打動粉絲的金銀淑，首次挑戰復仇劇，讓「浪漫女王」宋慧喬變成「復仇女王」，描述一名女子誓言用自己的生命，對毀滅她求學生活的霸凌者進行復仇的故事。

今天製作單位搶先公布「黑暗榮耀」的首波主海報，宋慧喬飾演的「文同珢」坐在一棵以針線編織而成的樹下，樹上縫製了華麗的花朵和鞋子，海報上寫著「若無寬容，何來光榮」。儘管宋慧喬面無表情，內心卻一步步進行著精心縝密的復仇計畫。

安吉鎬表示，「黑暗榮耀」就像一部構思精巧的文學作品，並形容本影集是既像史詩也像悲劇神話般的鉅作。

另外，Netflix在12月還有5部韓國影視作品推出，首先是9日上線，由劉智泰、朴海秀等人主演的「紙房子：韓國篇」第2部，接著還有李宰旭和高允貞主演的「還魂」第2部、戀愛實境節目「單身即地獄2」、柳演錫和文佳煐主演的「愛情的理解」及韓團SHINee成員崔珉豪與演員崔秀彬主演的「閃耀國度」。（編輯：張雅淨）1111201