日女團FRUITS ZIPPER台南跨年 許願喝珍奶感受台灣

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日本偶像女團FRUITS ZIPPER今年將在台南跨年活動演出，成員跨海受訪時表示，想趁表演空檔偷閒感受台灣文化，並品嚐小籠包、珍珠奶茶等特色美食。（ASOBISYSTEM提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月2日

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（中央社記者王心妤台北2日電）日本女團FRUITS ZIPPER月底將在台南送出台灣演出初體驗。成員今天表示，很期待與台灣粉絲見面，也透露這次訪台將停留三天兩夜，會抓緊時間享用小籠包和珍珠奶茶。

FRUITS ZIPPER由月足天音、鎮西壽壽歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中MANA、松本KAREN、早瀬Noel組成。今年2月成軍後推出單曲「我最可愛的地方」，在日本TikTok掀起「可愛舞」熱潮，已累積約5億播放次數，MV也累積533萬次觀看次數。

FRUITS ZIPPER也是卡莉怪妞師妹，她們今天接受台灣媒體視訊訪問表示，雖然平時不太有機會見到師姐，但今年夏天在音樂祭相遇時，卡莉怪妞稱讚她們可愛，也熱情鼓勵她們要繼續加油。

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FRUITS ZIPPER風格定義為原宿系的可愛，真中MANA表示，因為強調的是新世代的可愛，肯定多元的想法，不管是男孩、女孩、來自哪裡都可以很可愛，因此團內並沒有選出「可愛擔當」，而是展現各自的特色。

對於此次來台表演，鎮西壽壽歌表示，希望團隊前進世界，能到台灣參加跨年表演，也是一步一腳印地往目標邁進。成員亦表示，這次除了演出會有時間旅遊，不只希望在表演上給台灣歌迷驚喜，也會抓緊時間感受台灣文化及美食。（編輯：屈享平）1111202