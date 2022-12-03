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炎亞綸重提「初擁」拍攝意外 鼓勵虛擬代替實景

2022/12/3 20:16（12/3 20:21 更新）
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由風度影業主辦的新風獎3日舉行頒獎典禮，藝人炎亞綸應邀出席，擔任頒獎嘉賓。（風度影業提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月3日
由風度影業主辦的新風獎3日舉行頒獎典禮，藝人炎亞綸應邀出席，擔任頒獎嘉賓。（風度影業提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月3日
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（中央社記者王心妤台北3日電）風度影業主辦的新風獎今天頒獎。頒獎人炎亞綸談到日前「初擁」劇組在神仙谷的拍攝意外，他認為外景能用虛擬製作取代比較安全，不擔心技術，比較擔心心態，大家能不能共享。

新風獎為鼓勵電影新血及虛擬製作，特別設立虛擬影片創作大獎。

炎亞綸今天表示，對於虛擬製作不陌生，也進過虛擬棚拍攝，更以今年3月「初擁」劇組在苗栗南庄神仙谷的死亡意外為例，若採用虛擬製作可以比較安全，「其實虛擬製作台灣已經有人各自在做了，不擔心技術問題，比較擔心心態問題，大家能不能合作共享。」

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另一名頒獎嘉賓曹佑寧日前剛獲頒第4季「全明星運動會」MVP，老將回歸的他指出，這次入圍的心情比較平靜，體力還在努力加強中，希望回到最佳狀態。

得獎作品中，最佳導演獎頒發給「往影裏去」，最佳表演獎男演員獎及最佳表演獎女演員獎由「彭義堯，好了沒！」跟「跳繩」拿下，虛擬影片創作大獎頒給「明日」，百萬獎金的首獎頒給「幸福測試」。（編輯：戴光育）1111203

#炎亞綸
#新風獎
#曹佑寧
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