文策院攜業者前進新加坡ATF 展示近300台灣作品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡8日專電）新加坡亞洲電視論壇暨市場展（ATF）登場，文化內容策進院攜手業者前進新加坡推廣台灣內容；這次台灣館有近300部作品，涵蓋電影、電視劇、動畫、紀錄片，數量比往年多3成以上。

隨著全球疫情趨緩，今年ATF實體規模也是近3年最大，活動自7日至9日在新加坡金沙會議展覽中心舉行，吸引多國參展，包括日本、韓國、台灣及地主國新加坡等。

為協助台灣影視作品前進國際市場，文化內容策進院籌劃台灣館，共有數十家台灣業者共襄盛舉。文策院院長李明哲接受中央社記者訪問表示，這次台灣館參展業者比以往多，有30多家實體參展，近20家線上參展，一共展示將近300部作品，比過往增加30%以上。

李明哲說，台灣館展示的內容類型多元，涵蓋電影、電視劇、紀錄片及動畫等。文策院與業者一起來到ATF，希望讓台灣好的內容找到合作對象，也期盼把國際合作帶回台灣。

另外，文策院表示，台灣科幻武俠動畫「毒蘋」（Poison Apple）入選這次大會官方動畫提案競賽（ATF Animation Pitch），將與來自日本、印度、菲律賓等5國一同角逐首獎，爭取投資機會，結果9日揭曉。

台灣館工作人員透露，來自日本、韓國及越南等國際買主對台灣內容的詢問度很高，對動畫特別感興趣。

除了設置台灣館，文策院今天也舉辦「台灣內容發布會暨交流茶會」，主打動畫「魁寶」（Guebo）、劇情長片「倒數回擊」（Love Punch）及影集「八尺門的辯護人」（Port of Lies），將台灣影視內容介紹給國際買家。

刑偵律政影集「八尺門的辯護人」以外籍移工凶案為背景，觸及台灣多元族群及死刑爭議，由律師出身的台灣導演唐福睿執導，金鐘視帝李銘順主演。唐福睿、李銘順等人今天都親自出席這場發布會。

「倒數回擊」是由温貞菱與丁寧主演的新創電影，聚焦女子拳擊題材，由「七十六号原子」董事總經理楊志光代表簡報。

今天還有一場推廣台灣LGBTQ與BL內容的活動。李明哲表示，一些國家可能不是那麼敢拍或碰觸特定題材，但台灣相對開放，包括LGBTQ、BL題材都是台灣內容產業重要的優勢，希望拓展國際合作。

他指出，台灣作品要被國際看到，就需要在國際有更多曝光機會，讓國際更多夥伴願意跟台灣合作。疫情降溫後，文策院在各個國際展會都積極與業者合作，希望已拍好或籌備中的作品都能找到合作對象及銷售機會。

除了推廣作品，「七十六号原子」昨天也與新加坡潙堯電影（Weiyu Films）在ATF簽署合作備忘錄，將攜手舉辦「2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽」。

楊志光受訪表示，「七十六号原子」將與潙堯電影及其他夥伴一起舉辦「亞洲說」活動，開放中、英文作品報名，希望從中找出好劇本。（編輯：黃自強）1111208