時尚產業外貌至上 「瘋狂富作用」諷刺現今社會

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（中央社記者王心妤台北9日電）瑞典導演魯本奧斯倫以新片「瘋狂富作用」摘下2022坎城影展金棕櫚獎。電影源自於導演對時尚產業外貌至上風氣的觀察，並融入與自己太太約會經驗，以幽默手法諷刺現今社會。

「瘋狂富作用」（Triangle of Sadness）劇情包含嘲諷時尚產業與上流社會，魯本奧斯倫（Ruben Ostlund）表示，這些靈感源自於剛認識擔任時尚攝影師太太後的觀察，「那時我才明白身處時尚產業，外貌就是一切，長的越好看地位越高，我覺得這個現象非常有趣。」他便開始延伸觀察，從模特兒情侶展開電影故事，開啟若外貌變得一文不值，該如何生存的劇情。

魯本奧斯倫也會上YouTube看搞笑影片獲取靈感，片中男主角偷了餅乾棒的橋段，就是源自於偷吃零食的狗會感到內疚的影片。魯本奧斯倫在片場甚至給演員看了這段影片，希望演員演出狗狗內疚的神情。

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另外片中女演員和男演員對話說到「談錢很不性感」，卻讓男方尷尬的橋段。魯本奧斯倫也透露這場戲源自於和太太真實的約會經驗，「我們剛交往時曾邀請她去坎城，連3天晚餐都是我付錢。但我希望兩人有對等的關係，她氣得塞了50歐元給我，我也氣得對她大吼大叫。還好最後我們好好坐下來討論，才能敞開心胸解決問題。」

「瘋狂富作用」即日起全台上映。（編輯：屈享平）1111209