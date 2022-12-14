草蜢2023年攻蛋開唱 難忘和台灣粉絲哭成一片

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（中央社記者王心妤台北14日電）香港男團草蜢由蔡一智、蔡一傑及蘇志威組成，今天宣布將於明年3月18日在台北小巨蛋舉辦RE：GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會。草蜢表示，最難忘和台灣粉絲哭成一團，很感動。

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草蜢繼2010年在台北小巨蛋舉辦25 Grasshopper草蜢演唱會，此次以RE：GRASSHOPPER為主題，代表和歌迷一起重聚，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後用音樂跟舞蹈療癒歌迷，將會演出「失戀陣線聯盟」、「半點心」、「忘情森巴舞」、「寶貝對不起」等經典歌，也會有全新編排的曲目。

草蜢今年10月才結束香港演唱會，他們笑說4場演唱會只是暖身還唱不過癮，要台灣粉絲準備好一起嗨翻台北小巨蛋。草蜢日前也曾分享，到台灣開唱最難忘沒唱幾首歌就哭了，「台下觀眾也跟著流淚，台上、台下哭成一團，非常感動」。（編輯：張芷瑄）1111214