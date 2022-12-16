紅白藝能大賞首波卡司 韓女團(G)I-DLE驚喜登台

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（中央社記者王心妤台北16日電）台視「2023超級巨星紅白藝能大賞」明年1月14日登場。韓國女團(G)I-DLE、告五人、炎亞綸都將演出，(G)I-DLE台灣成員舒華表示，因為夜市美食多，希望能帶團員去夜市玩。

台視今天發布新聞稿表示，(G)I-DLE擁有多首MV破億次觀看的歌曲，將首度登上紅白舞台，她們表示，非常開心也很榮幸。其中台灣成員舒華自稱是吃滷肉飯長大，被問到這次來台灣推薦什麼美食給其他成員，她表示，「其實很小的時候就來韓國了，所以也不太知道要推薦什麼，想到的只有夜市，因為夜市什麼都有。」

炎亞綸表示，很期待台下滿滿觀眾還有被尖叫聲簇擁的感覺，「這3年大家辛苦了，雖然錯失很多，相信其他歌手們包括我自己，今年絕對帶給能滿足大家的演出。」

韋禮安今年新婚，他也說會把握年節，和家裡每個新面孔打招呼。告五人樂團表示，新專輯已經完成一大半，也在籌備演唱會，「和大家守歲感覺格外興奮，很像回到小時候，當時總覺得熬夜是件很偉大的事。」

畢書盡隔3年在紅白舞台演出，他透露這次舞台會以父母對孩子的愛與希望為主題，「用父母的角色來為孩子演唱，在過年時刻帶給大家溫暖。」

男團Ozone今年也將登上紅白舞台，煥鈞和佳辰過去曾以舞者身分演出，佳辰這次則緊張表示，「到時候是全家一邊圍爐一邊收看，如果失誤就是全家觀賞。」

「2023超級巨星紅白藝能大賞」將於明年1月14日在台北小巨蛋演出，除夕夜在台視播出。（編輯：陳政偉）1111216