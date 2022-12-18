齊豫潘越雲歌聲懷念三毛 音樂與文學打造沉浸感受

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（中央社記者王心妤台北18日電）歌手齊豫和潘越雲昨晚合體重現「回聲」經典，用音樂結合文學打造沉浸式饗宴。兩人事前就彩排3次，笑說加正式演出已唱4場，潘越雲自嘲是表情派歌手，齊豫則是功力派。

齊豫、潘越雲為了故友三毛合體重現「回聲」經典，以3個女人的壯闊人生為主軸，並用音樂結合文學打造現場。首先是舞台及視訊特效配合北流場地及牆面設計，向左右展延至全場館，將歌詞文字立體呈現，讓觀眾有包覆式沉浸感受。

這次表演歌曲特別加上齊豫和潘越雲在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的感受，加入「答案」、「飛鳥與魚」等歌曲。

齊豫和潘越雲為了完美開唱，事前彩排了3次，兩人打趣表示，加上正式演出，應該算是唱了4場演唱會。潘越雲笑說：「齊姐的歌好難唱，真的是功力派的。不像我是表情派的。」

潘越雲表示，日前不慎在家裡院子跌倒傷到手，因為受傷沒有食慾，體重瘦回48公斤。潘越雲打趣表示，「這也成了我受傷最大的收穫。」但她說變瘦不影響唱歌，演唱會後會更積極運動，希望身材變得更結實、更少女。齊豫事前也為了演唱會忌口，瘦了3公斤。（編輯：張雅淨）1111218