莎拉布萊曼台灣巡演最終場在屏東 6000觀眾如癡如醉

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國際美聲天后莎拉布萊曼台灣巡演最終場在屏東，18日晚間在屏東縣立田徑場開唱，也是本次台灣巡演唯一戶外場，儘管入冬首波寒流報到，全場6000名熱情歌迷仍不畏寒風到場聆賞。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月18日

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）國際美聲天后莎拉布萊曼台灣巡演最終場在屏東，今晚7時許在屏東縣立田徑場開唱，完美超高音震懾全場觀眾，在冷冽寒風中透過她溫柔細膩嗓音，為全場6000名歌迷帶來溫暖祝福。

屏東縣政府文化處發布新聞稿指出，莎拉布萊曼（Sarah Brightman）首度來到屏東，也是此次台灣巡演唯一戶外場，雖然入冬首波寒流報到，全場6000名熱情歌迷不畏寒風到場欣賞，屏東縣長潘孟安也與在場觀眾一起感受天后的動人歌聲。

縣府表示，莎拉布萊曼這次來台與交響團隊在台上一連演唱24首曲目，華麗的服裝加上絢爛的燈光，帶給大家十足的耶誕節氣氛。

文化處提及，莎拉布萊曼久違亞洲巡演，吸引眾多歌迷爭相朝聖。這次演出帶來充滿耶誕氣息歌曲「聖母頌」、「平安夜」、「我相信有耶誕老公公」，也不忘演唱經典成名歌曲「歌劇魅影」、「告別時刻」，完美高音演繹，展現寶刀未老功力，讓現場歌迷聽得如癡如醉。（編輯：陳仁華）1111218