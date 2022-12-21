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陳楚河參與寵物實境節目 公布擇偶條件一定要愛狗

2022/12/21 19:39（12/21 19:51 更新）
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藝人陳楚河（左起）、羅志祥、胡宇威、魏蔓、任容萱、李宣榕參與寵物實境節目「TOP DOG回家」，將展現人與浪浪間如何彼此獲得信任，最終目的是盼為浪浪們找到完整溫暖的家。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月21日
藝人陳楚河（左起）、羅志祥、胡宇威、魏蔓、任容萱、李宣榕參與寵物實境節目「TOP DOG回家」，將展現人與浪浪間如何彼此獲得信任，最終目的是盼為浪浪們找到完整溫暖的家。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月21日
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（中央社記者葉冠吟台北21日電）寵物實境節目「TOP DOG 回家」找來羅志祥、陳楚河、胡宇威、任容萱、李宣榕、魏蔓，擔任「守護者」和浪浪朝夕相處，今天開放媒體探班，陳楚河說，擇偶條件是伴侶一定要愛狗。

6人今天帶著6隻愛犬在埔心牧場錄影，儘管頂著寒風，狗狗們依舊活蹦亂跳，有些失控卻相當可愛。節目實境結合趣味競賽與任務考驗，將展現人與浪浪間如何彼此獲得信任，最終目的希望為浪浪們找到完整溫暖的家。

本來就很愛狗的羅志祥笑言，這是他首次參與台灣實境節目，還得帶狗狗回家，其中最擔心愛犬巨型貴賓狗Yuki容易吃醋。結果羅志祥把浪浪帶回家後，果然亂成一團。

久未露面的陳楚河自認養狗經驗豐富，家中有隻養了10年的浪浪，但過去錯過愛犬的成長期，這次刻意挑選5個月大的幼犬，像重新體驗新手爸爸課程。

愛狗的陳楚河更坦言挑選另一半的關鍵，就是一定要愛他的寵物，並透露自己曾因工作，拜託過某任前女友幫忙照顧餵狗，結果對方3、4天都忘記餵，讓他很受傷，「那一刻我內心的天秤有點傾斜，因為那隻狗我從小帶到大，已經把牠當成家人」。

「TOP DOG 回家」將於2023年3月25日起，每週六晚上8時在三立都會台播出。（編輯：張芷瑄）1111221

#陳楚河
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