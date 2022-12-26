陶晶瑩為毛小孩點頭 睽違5年重返電視主持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北26日電）「主持天后」陶晶瑩為毛小孩點頭，睽違5年再度重拾電視節目主持棒，在實境節目「哈囉！毛小孩」擔任友善寵物店執行長，錄影還能把愛犬帶在身邊，相當幸福。

「哈囉！毛小孩」將打造一間寵物店，提供親切友善及專業的標誌性服務，並集結演藝圈愛毛小孩的藝人們擔任店員，主打寵物美容與膳食，提供人寵可一起放鬆休憩的友善環境，這也是陶晶瑩首次主持電視實境節目。

陶晶瑩坦言，起初有些害怕，「感覺要錄很久，但也確實在整個過程中，會讓你不知不覺進入狀況」。但點頭答應的最大原因，就是自己也愛寵物，錄影當天，就把家中2隻愛犬帶到現場。

陶晶瑩表示，以前工作如果放狗狗在家會擔心，能夠把狗狗帶在身邊，就會覺得一切都安好，加上台北連日陰雨，開錄第一天就放晴，看到久違的陽光，心情更加愉悅。

陶晶瑩節目造型也提前曝光，一身淺藍圍裙親和力十足又充滿童趣，她透露圍裙是自己先畫出設計圖，跟造型師討論後特地去永樂市場剪布，做了好幾個款式，之後陸續都會在節目中亮相。

為了更符合「毛小孩」主題，陶晶瑩還上網買了許多動物裝飾品，希望大家看節目時感到療癒、很萌，「我們也因為這個節目能夠回到天真無邪的狀態」。

為了落實專業，節目最終目標是讓店內藝人考取寵物膳食及美容的相關證照，錄影過程也會看到藝人學習相關課程，店員陣容即將陸續揭曉。

「哈囉！毛小孩」將從2023年2月4日起，每週六晚上8時在台視播出。（編輯：張雅淨）1111226