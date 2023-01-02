黃耀明元旦台北開唱 遺憾好友何韻詩不能來台

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香港歌手黃耀明睽違4年多再度到台灣開唱，在2023年的第一天帶來多首經典歌曲。（Legacy提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月2日

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）香港歌手黃耀明睽違4年多再度到台灣開唱，在2023年的第一天帶來「春光乍洩」等26首經典歌曲，好友林夕、杜汶澤夫婦都來支持，唯一遺憾是何韻詩無法來台。

黃耀明「邊走邊唱」演唱會以1994年國語專輯中的「做一場給世界看的戲」開場，黃耀明身穿白色系條紋服裝飄逸登場，接著演唱「下落不明」、「邊走邊唱」、「望你早歸」等，國、粵語好歌一首接一首。

為了這次演出，黃耀明提早10天飛到台北準備，和音樂總監李端嫻、樂隊「絕命青年」吉他手Soni積極彩排，好友陳珊妮更是大為緊張，親自出馬組織幕後班底，早早到現場緊盯監工，黃耀明也特別翻唱陳珊妮新專輯「調教」中的歌曲「確幸」，改編成空靈神秘的電子版本。

黃耀明說這次開唱心情有些複雜，因為許多人都不能來看，包括香港好友何韻詩。從黃耀明宣布在台灣開唱以來，何韻詩就不斷在自己的社群平台幫忙宣傳，昨晚演唱會他也翻唱何韻詩的「是有種人」，特別希望大家留意歌詞「別睡在夢裡，站著造夢更起勁」，並點名介紹填詞譜曲的林夕、李拾壹，兩人都是現場座上賓。

當演唱到「美麗在心頭」時，黃耀明透露，這首歌通常都是由盧凱彤擔任吉他手伴奏，想藉由選唱這首歌懷念已故好友，並再唱盧凱彤作曲的「親愛的瑪嘉烈」，此時演唱會氣氛突然變得感性，黃耀明也難掩傷感情緒。

昨晚他也在台上做歌迷語言分布調查，發現現場說粵語的粉絲居多，黃耀明笑言，知道有粉絲來自美國、英國，「從那麼遠的地方過來，神經病！但還是謝謝你們啦。」黃耀明今晚在台北還有一場演出，7日將移師高雄WAREHOUSE，仍有少量門票可購買。（編輯：張芷瑄）1120102

知名香港填詞人林夕（右）現身歌手黃耀明（左）的「邊走邊唱」台北場演唱會。（Cheehaur攝影提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月2日

香港歌手黃耀明（中）表示，這次來台開唱心情有些複雜，因為許多人都不能來看，包括香港好友何韻詩。（Legacy提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月2日