香港歌手黃耀明開唱 「望你早歸」送離散港人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北5日電）香港歌手黃耀明今晚將在新北市新莊開唱，他近日對台語歌產生濃厚興趣，尤其被已故作曲家楊三郎寫的旋律感動，他表示今晚特別選唱「望你早歸」，也有送給離散港人的意義。

香港歌手黃耀明曾積極參與香港社運，他自去年初從台北開始舉辦「邊走邊唱」演唱會，足跡遍布歐洲、澳洲雪梨、墨爾本等多個城市，今晚則回到新莊ZEPP NEW TAIPEI開唱。

黃耀明接受中央社記者專訪表示，今晚歌單有向已故香港音樂人顧嘉煇、黎小田致敬的歌曲，想感謝他們對粵語歌的貢獻，也有選唱台語歌「港都夜雨」、「望你早歸」，而「望你早歸」在不同時期的台灣有不同政治意義，從台灣戰後思念海外的台灣人、白色恐怖時期的民主意義。

黃耀明表示，這首歌也是想送給移居海外的香港人，「作為香港人，我邊走邊唱到不同國家遇到不同的香港人，他們為了很多不同原因離開故鄉，但是他們可能也希望有一天能回到故鄉，所以我對這首歌是很有感情的。」

黃耀明表示，雖然不懂台語，但深受台語歌背後故事和旋律感動，此次演唱的台語歌都和台灣音樂人武雄合作重新編曲，演唱會後也想放在社群平台分享給樂迷。

黃耀明曾說從2021年12月最後一次在香港伊利沙伯體育館演出後，每月不停申請不同場地演出都失敗，去年8月的演唱會也臨時被取消。

對於是否還有機會在香港開唱，黃耀明表示，「我覺得這個情況下其實可見自己的將來，應該沒有，但就讓我躺平一下做其他事，我可能會再嘗試申請場地，我也要問清楚為什麼，他們欠我一個答案。」

黃耀明表示，接下來有加拿大和美國演唱會還在討論中，也持續創作新歌中，同時也幫何韻詩製作新專輯。

黃耀明「邊走邊唱」演唱會今晚開唱，門票持續販售中。（編輯：陳政偉）1130405