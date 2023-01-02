蔡依林攻蛋第3天 韋禮安現身熱舞自嘲ugly
（中央社記者葉冠吟台北2日電）歌手蔡依林UGLY BEAUTY演唱會台北最終場今天來到第3天，「都沒差」唱到一半時歌手韋禮安驚喜現身，獻出勤練一週的熱舞首秀，他笑說蔡依林是beauty，自己則是ugly。
談起兩人淵源，蔡依林透露，很多年前就曾向韋禮安邀歌，「呸」專輯有收錄他寫的「自愛自受」，她也曾幫韋禮安演唱會記者會站台。但促成兩人相隔多年在舞台上敘舊契機，是韋禮安5年前在北京的發片記者會上，蔡依林有透過VCR獻上祝福，曾提到若有機會希望兩人一起合唱，如今成真。
韋禮安表示，接到蔡依林主動邀約時覺得受寵若驚，對方還問他「可不可以跳舞」，他笑說，無論如何都要點頭，「誰還有機會跟Jolin跳舞，一輩子可能就只有這次機會，希望她不要後悔」。
為了這次首度與蔡依林同台合作，韋禮安除了提早一個月練歌，更接受舞蹈老師特訓一週，只為能在台上演唱電音情歌「都沒差」時自然展現律動，「這支舞跳起來很容易像阿伯在公園練早操，因此每天收工回家後，只要想到有時間就練舞」，結果不只被老婆笑，周遭朋友也會問他幹麼沒事跳健身操。
在和蔡依林邊唱「都沒差」邊跳完舞後，韋禮安忍不住詢問：「妳以後還會找我嗎？」讓蔡依林笑說：「會啊會啊，我剛才看你跳舞很enjoy。」
但有趣的是，蔡依林一靠近韋禮安時，對方就很紳士又害羞地閃躲，讓蔡依林打趣地說：「他今天彩排時，我只要一靠近他1公尺，他就退後2公尺，我是不是要去小巨蛋外面，我很可怕嗎，還是因為不能近女色？」讓去年剛結婚的人夫韋禮安趕緊回：「沒有，沒有，她是beauty，我是ugly！」
兩人最後也不忘合唱韋禮安的夯曲「如果可以」，為了配合蔡依林音域，韋禮安還「自虐」升兩key對唱，讓他笑說這是專屬Jolin演唱會的「如果可以UGLY BEAUTY版」。（編輯：張雅淨）1120102
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