「我的婆婆」4兄妹再聚頭 鍾欣凌笑稱大事不妙

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電影「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」5日舉辦試映會，主要演員楊銘威（左起）、王少偉、邱凱偉、許傑輝、鍾欣凌、林筳諭、蘇晏霈出席並分享拍攝點滴。（威視電影提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月5日

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（中央社記者王心妤台北5日電）電影「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」今天舉辦試映會，電視劇4兄妹都回鍋演出，讓飾演媽媽的演員鍾欣凌笑稱，4個小孩湊在一起就覺得大事不妙，怎麼會這麼理直氣壯的少根筋。

「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」延續電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」故事，除了原班人馬回歸演出，藝人炎亞綸也驚喜演出關鍵角色。鍾欣凌今天表示，「我到底是養到什麼小孩，他們4個在一起，我就覺得大事不妙，怎麼可以這麼理直氣壯的少根筋。」

演員邱凱偉表示，「我們這麼賊、這麼壞，其實都是鄧導（鄧安寧）個性的投射，最壞的應該是他。」邱凱偉觀影數度落淚，上台後也哽咽地說：「真的不自覺想起媽媽一個人在家的畫面。」

片商今天同步公開新的花絮影片，邱凱偉跟王少偉片中再度吵翻，劇組大手筆將車子切半並吊起來，讓兩人在車子裡旋轉，慢速補捉生動又搞笑的表情，還有起重機將邱凱偉騰空拉飛。雖然驚險，但邱凱偉表示，「畫面好漂亮，演得很爽。」

演員楊銘威透露，拍片時胖了10公斤，原本只說好露臀部就可以，沒想到最後卻被導演扒光。楊銘威片中跟演員林筳諭有親密戲，楊銘威笑說：「姿勢根本不符合人體工學，更像在做核心肌群訓練。」因為在中午拍攝，林筳諭則說：「熱到快暈了。」

「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」將於13日全台上映。（編輯：張雅淨）1120105