家家舉辦生日音樂會 好友李英宏備粉色花束祝福

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（中央社記者王心妤台北7日電）歌手家家昨晚在Legacy台北舉辦「輕輕許個願」生日音樂會，千名粉絲提前替她慶生，她也許願能繼續唱歌。嘉賓李英宏不只合唱「傷心酒店」，更準備粉紅色花束預祝生日快樂。

生日音樂會上，家家對歌迷表示，「3年沒在台北辦過專場，內心難免小小緊張，不過這是生日包廂，想和大家一起唱歌。」

家家表示，很感謝所有愛她的歌迷與朋友都在身邊，「期待還有更多演唱會陪伴大家，有我為你們的寂寞唱歌；來日仍有我，為你們的幸福祝福」。家家也許願說，希望歌迷都身體健康，她也能繼續唱歌給歌迷聽，並透露第5張專輯已經在籌備中。

家家此次邀請歌手好友Matzka擔綱演唱會音樂總監，展現多元風格，2人共同演唱kamaya a su tjengelayan tjanuaqen（到底妳還是愛我的），炒熱全場氣氛。

家家昨晚和嘉賓李英宏演唱「傷心酒店」，讓許多歌迷都跟著音樂搖擺。家家表示，「和英宏合作發現很合拍，這次特別邀請他演出，新專輯有機會和他再一起玩音樂」。

李英宏則說：「先前和家家線上合作，這次面對面唱現場的感覺更不一樣，多了人與人的親密接觸，還有來幫家家慶生的各位。」（編輯：張芷瑄）1120107