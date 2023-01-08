電影1917導演山姆曼德斯：演技好頒獎何必分男女

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）在影集「王冠」中飾演英國黛安娜王妃的艾瑪可林呼籲影視獎項不該再依照性別分類，電影「1917」、「美國心玫瑰情」名導山姆曼德斯也表達認同，認為這可能是不可避免的做法。

據美國娛樂新聞網站Deadline，山姆曼德斯（Sam Mendes）接受英國廣播公司（BBC）訪問時說：「我完全認同，我認為最終這可能是不可避免的做法。我認為這就是未來的走向，這是完全合理的。」

山姆曼德斯2000年以電影「美國心玫瑰情」（American Beauty）獲奧斯卡最佳導演獎，2020年以戰爭片「1917」獲頒英國影藝學院電影獎（BAFTA）最佳導演獎，他對設立獎項的真正目的說出實際的看法。

他說：「對我來說，人們忘記獎項的目的，我認為這種情況一直在發生，他們認為獎項是業界的風向球，但事實上只不過是個電視節目。」

「獎項是為了宣傳電影而存在的。如果一部電影獲獎，我更有可能去看這部電影，這就是你參加頒獎典禮的原因。與你自己無關，與業界的藝術或技巧無關，而是尤其與推銷電影息息相關。」

在「王冠」（The Crown）中扮演英國黛妃的艾瑪可林（Emma Corrin）以非二元性別者自居，並使用they/them做為第三人稱代名詞。艾瑪可林告訴英國廣播公司新聞網（BBC News），希望未來能普遍設立性別中立的獎項。

艾瑪可林說：「目前在我腦袋中，要合理說服自己是非二元性別者，卻被歸類為女性獲得提名，是很難的一件事。」（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1120108