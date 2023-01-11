台灣影人陳炫劭埃及遭誣竊盜文物 關小房間沒收手機無法見律師

以電影「夕霧花園」入圍金馬獎最佳美術設計的台灣影人陳炫劭，要從埃及飛往約旦時，遭海關以「竊盜文物」名義帶走，被關在小房間拘留。（圖取自陳炫劭臉書facebook.com）

（中央社記者葉冠吟台北11日電）以電影「夕霧花園」入圍金馬獎最佳美術設計的台灣影人陳炫劭，要從埃及飛往約旦時，一行3人遭海關以「竊盜文物」名義帶走，不僅手機遭沒收，還被關在小房間拘留，坦言自己像國際孤兒。

陳炫劭今天凌晨在個人臉書發文求助指出，自己在當地時間10日與友人在埃及開羅機場要搭乘阿聯酋班機飛往約旦，行李過安檢時，友人告知被海關要求打開行李，遭質疑有國寶文物在內。由於先前他也有在開羅機場被敲詐經驗，已有戒心，本以為只是海關想「凹小費」。

沒想到，在海關檢查一個多小時後，3人留下對方認為有問題的東西後，一度順利登機。過不久又被航警偕同空勤人員，把他們從飛機帶到小房間，陳炫劭指出，「期間有5、6組不同的人員開始檢查我們的紀念品，菸灰缸是不是古文物、用美工刀刮所有東西、噴酒精指甲油還含我們的法老王原子筆」。

陳炫劭表示，有幾個號稱專家的女性，很仔細檢查他們在市集買來很像藝品店仿品的物件，並留下了1個鐵器貓咪、1個木頭雕像、1個石雕，還不停詢問他們在哪裡購買、是否有證明。陳炫劭也有出示和市集老闆的合照與名片澄清。

拘留期間，對方不斷重複詢問：「做什麼職業」、「來的目的」、「為什麼第一次才來一天就飛約旦」。陳炫劭指出，儘管他透過知名電影網站IMDb試圖證明身分，但對方聽到職業後，還要求看他的訂閱數，「我說拍電影沒有訂閱人數，他們一臉不相信。」他則點開曾參與拍攝的歌手蔡依林、張惠妹、樂團五月天MV，對方看到瀏覽數後，才似乎稍微重視此事。

最終過去2、3個小時後，陳炫劭一行人被要求把行李收好，但3人手機仍被沒收、不讓他們與外界聯繫，還派2個警衛看著他們，連上廁所都要被帶著去。

陳炫劭表示，自己是偷偷使用電腦，才能透過臉書回報消息並與外界聯絡。截至最後一篇臉書訊息，3人已被關在小房間十幾個小時，並被告知將在當地走法律程序開庭，判定他們是否有竊盜文物。

陳炫劭感慨地說，儘管有向外交部求助，但台灣只有在約旦有辦事處，外交部很有誠意但仍得尊重當地司法，「人生首次感覺，原來這就是外交困境、國際孤兒」。

陳炫劭同行者的姊姊謝小姐也透過臉書更新3人近況，已透過開羅當地台商代表找律師過去了解，「目前律師無法見到3位當事人，只告知明天會開庭，但也不知道起訴理由，今晚會被拘留。」

謝小姐指出，「目前海關是說物品購買管道不明，3人態度不佳等等，只能說不是每個國家都是法治之國，希望他們不要被為難。」她也會持續關心並回報狀況。（編輯：張雅淨）1120111