台灣影人陳炫劭購入逼真物件遭拘 埃及正辨識是否為古物

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台灣影人陳炫劭一行人在埃及機場出境時受困，據了解，這3人購買的物件中，有數件非常逼真，埃及現在正進一步檢視確認是否為古物。（圖取自陳炫劭臉書facebook.com）

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡12日專電）台灣影人陳炫劭一行人在埃及機場出境時受困，據了解，這3人購買的物件中，有數件非常逼真，埃及現在正進一步檢視確認是否為古物，作為後續處理結案的依據。

陳炫劭昨天透過臉書指出，雖然向海關人員出示和市集老闆的合照與名片以證明所購物件為藝品店仿品，卻遭拘留。消息人士今天告訴中央社，埃及警方認為店家或許仍有販售古物的可能，加上埃及近年嚴格執行一連串措施防止歷史文物走私，陳炫劭等人才面臨這樣的狀況。

至於陳炫劭等人何時能順利返台，消息人士表示，埃及的行政效率難以掌握，特別是古物鑑定檢驗專業度高，不易推估案件落幕時間；陳炫劭一行人目前在法院，無法對外聯繫。根據與他接觸的律師，3人都平安。

以電影「夕霧花園」入圍金馬獎最佳美術設計的陳炫劭在臉書貼文指出，自己在當地時間10日與友人在埃及開羅機場要搭乘阿聯酋班機飛往約旦，行李過安檢時，友人告知被海關要求打開行李，遭質疑有國寶文物在內。由於先前他也有在開羅機場被敲詐經驗，已有戒心。

沒想到，在海關檢查一個多小時後，3人留下對方認為有問題的東西後，一度順利登機。過不久又被航警偕同空勤人員，把他們從飛機帶到小房間，手機也被沒收。

外交部發言人歐江安昨天表示，外交部已責成駐約旦代表處與陳炫劭及其家屬保持密切聯繫，並請外貿協會開羅台灣貿易中心人員就近探視；另也協助陳炫劭委請當地律師於開庭時提供法律諮詢及協助。（編輯：黃自強）1120112