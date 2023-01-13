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方志友探班老公客串巴掌戲 鍾欣凌笑言值得

2023/1/13 14:54（1/13 15:06 更新）
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賀歲片「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」12日晚間舉辦首映會，監製陳慧玲（左）、吳明憲（右）、導演鄧安寧（右2）率演員鍾欣凌（前排左3）、黃姵嘉（前排左4）、許傑輝（前排左2）等人出席，祈求票房大賣。（威視提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月13日
賀歲片「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」12日晚間舉辦首映會，監製陳慧玲（左）、吳明憲（右）、導演鄧安寧（右2）率演員鍾欣凌（前排左3）、黃姵嘉（前排左4）、許傑輝（前排左2）等人出席，祈求票房大賣。（威視提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月13日
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（中央社記者王心妤台北13日電）賀歲片「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」上映中，劇組邀多名演員客串，其中方志友當時只是探班丈夫楊銘威就被找去客串，還賞了對方一巴掌，讓鍾欣凌笑稱「值得了。」

「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」昨晚舉辦首映會，監製陳慧玲、吳明憲及導演鄧安寧率鍾欣凌、黃姵嘉、許傑輝、張書偉、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭（勇兔）、炎亞綸、江宜蓉、王自強出席，分享新年新希望。

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鍾欣凌希望新年找回「擁抱」的能力，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情沒辦法跟喜歡的人擁抱，片中飾演大明星的炎亞綸聽完馬上回抱。炎亞綸則說，希望新年留時間談戀愛。

劇組也搶先曝光客串名單，像是許效舜客串按摩師，自帶道具演出逼問戲，李千娜飾演被車子撞到的路人，郭子乾則在胸口畫上茶壺，唯一一場戲都泡在溫泉裡演出黑道老大，鄧安寧演計程車司機。（編輯：管中維）1120113

#鍾欣凌
#炎亞綸
#鄧安寧
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