張正傑體驗一日爸爸 感動孩子學習力稱上了育兒課

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（中央社記者王心妤台北13日電）節目「聽聽看」新單元「生活調色盤」邀請大提琴家張正傑參與成骨不全症患者的家庭生活。張正傑表示，事前很緊張，但最後看到孩子只要訓練就有高學習力，反而上了一堂育兒課。

成骨不全症俗稱「玻璃娃娃」，張正傑參與的符家從單親爸爸到一雙兒女都是輕症患者，除了日常要避免碰撞或跌倒，也要透過手術預防性矯正。符家兄妹表示，「別人的骨頭像竹子一樣可以彎，有彈韌性，自己的骨頭就像餅乾一樣，這樣（一折）就碎了。」

節目上，為了讓身兼2職的符爸爸有喘息機會，張正傑特別擔任「一日爸爸」。張正傑表示，雖然現實中有個女兒，但這次要面對2個小朋友，「一開始聽到玻璃娃娃，覺得那個名稱聽起來就壓力很大，自己可能要特別小心，可是不要表現出來。」

張正傑除了陪伴孩子吃飯、練琴、到醫院例行性看診，也陪他們上游泳課強化肌力，並帶了習慣的刀具帶著孩子們料理海鮮義大利麵。張正傑現場更邀請孩子們學習義大利人，將煮過的義大利麵拋向天花板，若麵熟了就會黏在天花板，沒想到讓麵黏在天花板。張正傑笑說：「沒有關係，它7天以後就下來了。」讓小朋友開心表示，「真的好玩。」

張正傑看到小女孩符蓉自學綁頭髮或是料理不慎劃破手指後拿OK繃包紮，他也誇獎：「妳很獨立，都可以自己來。」看到小男孩符力丰協助換藥後，張正傑也說：「孩子自己有學習的能力，只要給機會訓練。」認為反而上了一堂寶貴的育兒課。

張正傑每年都會舉辦輪椅音樂會。這次特別邀請符家人出席「2022張正傑的輪椅族音樂會10週年」，並邀請動完腳部矯正手術的符力丰上台拉小提琴演奏，張正傑則是拉大提琴伴奏，讓符家人相當感動，符力丰也說：「這是這輩子收到最難忘的禮物。」

此集內容將於明天下午4時30分在公視播出。（編輯：陳政偉）1120113