許傑輝「婆婆」差點被賜死 盼鼓勵長輩活出自我

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電影「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」由演員鍾欣凌（左）跟許傑輝（右）主演。許傑輝表示，作品能夠穩定人心，希望電影鼓勵長輩活出自我。（威視提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月24日

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（中央社記者王心妤台北24日電）賀歲片「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」由原班人馬回鍋演出。許傑輝透露飾演的火寮一哥是因編劇集體請求保留這個好男人才躲過一死，他也說好作品能穩定人心，希望長輩活出自我。

「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」延續熱門電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」劇情，展開一段新故事，不僅原班人馬全回歸，炎亞綸也加盟演出，另外還有李千娜、方志友等多名藝人客串，卡司相當華麗。

許傑輝與鍾欣凌接受中央社記者專訪表示，演喜劇其實要更注意節奏，許傑輝形容喜劇就像是台積電，「要層層疊疊都做到精準才會有趣，漏了一點或是一派就會扣點分數。」喜劇也講求演員互動，一人丟一人接，好笑的節奏感就能繼續延續。

相隔2年演出同個角色，鍾欣凌承認，一開始的確有點陌生，花了一點時間進入戲裡，也和導演鄧安寧討論演出方式，「但導演都會鼓勵我們，先把握好整部電影的基調最重要。」拍攝遇到本土COVID-19疫情嚴峻，許傑輝透露製作人曾聚集團隊每個人，問問大家是否決定繼續拍攝，「但大家就是咬牙完成，每一天就是拚了！那時候感覺自己像是八百壯士。」

電影延續電視劇設定，但更昇華角色之間的感情。許傑輝的角色在電視劇裡差點過世，他笑說，作為專業演員其實不介意被賜死，「不過她們開編劇會議時，幾個妹妹都說要留下我，一定要留下一個好男人，我才活下來的。」

「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」定檔為賀歲片，鍾欣凌說：「我小時候也是看賀歲片長大，看完就覺得可以好過年了。」許傑輝則打趣表示，歡迎觀眾帶著父母過年一起去電影院看片，「但如果這200或300元會影響生計，那就不用沒關係，如果不會，可以全家人一起歡樂一下。」

電影以喜劇呈現長輩生活。許傑輝說，電影也是希望長輩不一定是悲劇角色，「不要老人家出現就是老殘窮，或是只會問年輕人吃飽沒？什麼時候要結婚？像是韓國『財閥家的小兒子』演員李星民，大家也是說演得很好。」許傑輝也說，影視作品有穩定社會的力量，希望這部作品可以鼓勵長輩多交朋友，不需要重心全都放在孩子身上。

「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」全台上映中。（編輯：屈享平）1120124