溫哥華美術館首播台灣電影 家族情懷感動人心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

溫哥華美術館推出「看電影品美食」活動，首場放映會選中的是台灣紀錄片「給阿媽的一封信」。中央社記者程愛芬溫哥華攝 112年1月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者程愛芬溫哥華26日專電）鑑於溫哥華擁有來自亞洲的龐大移民群體，溫哥華美術館推出「看電影品美食」活動，今天的首場放映會選中的是台灣紀錄片「給阿媽的一封信」，觀眾透過電影認識了台灣的集體記憶，都大為感動。

「給阿媽的一封信」是由台灣導演陳慧齡執導，除了在台獲得影展肯定，也在海外多個影展大放異彩。

紀錄片講述一位美術老師回到故鄉，悼念去世祖母，除了面對模糊的家族記憶，也意識到國族歷史的斷裂問題。在師生間的傳授和創作中，描繪出台灣各族群的家族記憶與土地的連結。

溫哥華美術館（Vancouver Art Gallery）電影活動策畫項目負責人陳勵瑩來自台灣家庭，少時隨父母移民加拿大，她說，溫哥華有太多從世界各地移居來的人，探索自己的身分認同是一個非常有意思的主題。

她對中央社表示：「海外遊子對家的記憶可能很陌生，正值農曆新年，是個好時機可以思索尋根。加拿大有很多族裔文化，我推薦這部電影，希望讓觀眾有所啟發，在下一次家庭聚會中可以多了解一下自己的家鄉背景。」

離開台灣已經20年的陳允曦對中央社表示：「我國中時就離開台灣，很多台灣歷史都模糊了，影片中一個個故事堆疊，又喚起了我的記憶，雖然我覺得沉重、但又震撼，因為真相就在那裡，單看我們是不是有勇氣去擠破它。」

來自中國大陸的移民李艾倫說：「這是一部很棒的紀錄片，呈現了台灣人民的集體記憶，我對兩岸之間的史實雖有認識，但電影中帶我從另一種角度思考歷史。」

現場觀眾一邊看電影、一邊享受台灣傳統便當。

法國移民克莉絲汀（Christine）說：「台灣美食果然享譽全球，真的很好吃。」她又說：「很美的電影，雖然有些台灣歷史我不能完全掌握，但我看到台灣原住民內心的糾葛，這和加拿大原住民有著類似的處境。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣說：「向海外推薦這部影片很有意義，影片中有原住民、客家人、不同時期移居台灣的族群，他們在碰撞中有火花也有珍惜，真人真事反映了珍貴的人權價值，加拿大人會更明白台灣人的追求。」

陳勵瑩說，「看電影品美食」活動，將每一季選播一部亞裔電影，首播華語片後，接下來會播映印度、菲律賓等影片，讓溫哥華民眾進一步認識亞洲文化。（編輯：高照芬）1120127

移居海外的年輕人李艾倫、陳勵瑩、陳允曦（左起）透過觀看「給阿媽的一封信」紀錄片，對兩岸歷史和身分認同有了新體悟。中央社記者程愛芬溫哥華攝 112年1月27日

溫哥華美術館將每季選播一部亞裔電影，首播台灣記錄片「給阿媽的一封信」後，接下來會播映印度、菲律賓等國影片。（溫哥華美術館提供 ）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 112年1月27日