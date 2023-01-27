溫哥華美術館首播台灣電影 家族情懷感動人心
（中央社記者程愛芬溫哥華26日專電）鑑於溫哥華擁有來自亞洲的龐大移民群體，溫哥華美術館推出「看電影品美食」活動，今天的首場放映會選中的是台灣紀錄片「給阿媽的一封信」，觀眾透過電影認識了台灣的集體記憶，都大為感動。
「給阿媽的一封信」是由台灣導演陳慧齡執導，除了在台獲得影展肯定，也在海外多個影展大放異彩。
紀錄片講述一位美術老師回到故鄉，悼念去世祖母，除了面對模糊的家族記憶，也意識到國族歷史的斷裂問題。在師生間的傳授和創作中，描繪出台灣各族群的家族記憶與土地的連結。
溫哥華美術館（Vancouver Art Gallery）電影活動策畫項目負責人陳勵瑩來自台灣家庭，少時隨父母移民加拿大，她說，溫哥華有太多從世界各地移居來的人，探索自己的身分認同是一個非常有意思的主題。
她對中央社表示：「海外遊子對家的記憶可能很陌生，正值農曆新年，是個好時機可以思索尋根。加拿大有很多族裔文化，我推薦這部電影，希望讓觀眾有所啟發，在下一次家庭聚會中可以多了解一下自己的家鄉背景。」
離開台灣已經20年的陳允曦對中央社表示：「我國中時就離開台灣，很多台灣歷史都模糊了，影片中一個個故事堆疊，又喚起了我的記憶，雖然我覺得沉重、但又震撼，因為真相就在那裡，單看我們是不是有勇氣去擠破它。」
來自中國大陸的移民李艾倫說：「這是一部很棒的紀錄片，呈現了台灣人民的集體記憶，我對兩岸之間的史實雖有認識，但電影中帶我從另一種角度思考歷史。」
現場觀眾一邊看電影、一邊享受台灣傳統便當。
法國移民克莉絲汀（Christine）說：「台灣美食果然享譽全球，真的很好吃。」她又說：「很美的電影，雖然有些台灣歷史我不能完全掌握，但我看到台灣原住民內心的糾葛，這和加拿大原住民有著類似的處境。」
駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣說：「向海外推薦這部影片很有意義，影片中有原住民、客家人、不同時期移居台灣的族群，他們在碰撞中有火花也有珍惜，真人真事反映了珍貴的人權價值，加拿大人會更明白台灣人的追求。」
陳勵瑩說，「看電影品美食」活動，將每一季選播一部亞裔電影，首播華語片後，接下來會播映印度、菲律賓等影片，讓溫哥華民眾進一步認識亞洲文化。（編輯：高照芬）1120127
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