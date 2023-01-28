藝人安于晴稱遭勒索 泰警指監視器畫面不符指控

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（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）台灣藝人安于晴赴泰國旅遊稱遭當地警察無故勒索。泰國警方表示，警方調閱3台監視器的畫面和安于晴的指控並不相符，從頭到尾都沒有看到如安于晴宣稱的有人走進小巷內付錢給警察。

安于晴1月初在Instagram發限時動態，分享在泰國旅遊搭車被警察臨檢的經驗。她表示1月4日和朋友在中國駐泰使館附近被攔截，警方找各種理由指一行人有罪，也不讓她和友人使用手機尋求援助。

安于晴指在場耗了一個多小時，後來才明白警察只是要錢，警察還說不是普通警察，是「比較貴」的警察；泰警演了一個多小時的戲，最後他們數了2萬7000泰銖給警察，避開攝影機交錢才能離開。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國皇家警察發言人阿查勇（Atchayon Kraithong）昨天表示，警方調閱了3台監視器畫面，和安于晴的說法並不相符，其中1台是警方設置在中國大使館外的道路監視器，另外2台設置在安于晴宣稱自己被勒索的小巷附近的行人天橋上。

阿查勇表示，安于晴和3名男子搭乘一輛紅色的馬自達計程車，在凌晨2時27分在臨檢站被攔下，警方要求4人下車，接著安于晴一行人在路邊和警方溝通許久，後來來了另外一輛橘色的計程車把安于晴一行人接上車。

阿查勇表示，從頭到尾都沒有看到如安于晴宣稱的有人走進小巷內付錢給警察。

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阿查勇表示，他們將會找橘色計程車的司機來問話，而警方也已透過社群媒體聯繫上安于晴，安于晴把自己宣稱遭到勒索的地點GPS傳給泰國警方，並表示會提供更多細節。

曼谷郵報引述不具名消息來源表示，警方詢問了紅色馬自達計程車的司機，司機表示他記得安于晴一行人，安于晴在後座非常大聲講話而且明顯很醉，當警方攔下安于晴一行人並要求看護照時，這群人開始顯得暴躁並提高音量，司機等了這群人1個小時，最後拿到車錢就離去。（編輯：高照芬）1120128