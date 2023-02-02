美國驚奇馬戲大秀彩排曝光 挑戰觀眾腎上腺素

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馬戲大秀「美國驚奇大馬戲團」3日即將在台北小巨蛋演出，其中，在逾60英尺高度演出、多人同時進行的摩托車特技，則堪稱全場最危險表演，有20年表演經驗的馬丁．艾斯帕尼（Martin España）（上）也直呼幾乎是不可能的任務。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月2日

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）挑戰觀眾腎上腺素的馬戲大秀「美國驚奇大馬戲團」，明天即將登台演出，表演者摩拳擦掌彩排，製作總監更直呼台北小巨蛋場地太棒了，要在更大空間發揮表演者特技優勢。

「美國驚奇大馬戲團」（VIVA LE CIRQUE）匯集太陽劇團等全球特技表演菁英，不斷挑戰超高難度的新銳特技，包含大人小孩最愛的空中飛人、擺盪幾乎360度的5人特技鞦韆。

另外，還有讓人不敢呼吸的高空迴旋摩托車、競速滑板車特技，與超越人體極限的花式彈簧床跑牆，更被國際奧運協會自2000年起列入比賽正式項目。

今天團隊開放媒體拍攝彩排，提前一窺精彩演出。團隊幕後最大功臣、製作總監費南多．奎維多（Fernando Quevedo）與多位特技演員在彩排空檔受訪。

奎維多表示，這回帶來多樣化特技來台灣展演，並坦言幾年前就規劃要來台演出，卻因COVID-19疫情延宕，幸好有堅持下去，期待觀眾能享受其中。

台北小巨蛋場地比起以往表演的空間更大，奎維多卻笑說，團隊一踏進場地就高喊「太棒了」，雖然因距離與重量對高空繩索演出更具挑戰，「但我們會利用它來發揮我們的優勢」。

而在超過60英尺高度演出、多人同時進行的摩托車特技，則堪稱全場最危險表演，有20年表演經驗的馬丁．艾斯帕尼（Martin España），今天也誠實坦言：「這真的非常危險，女孩和我們需要花很多時間練習，幾乎是不可能的任務」。

艾斯帕尼笑說：「你告訴別人我在高空鋼絲上騎摩托車，他們不相信，因為你必須要親眼看到」。最後他還特別想對台灣觀眾們說聲謝謝，「台灣真的是一個美麗的國家。這裡的人都很友善，熱於助人，讓我很印象深刻，謝謝你們！」

融合高難度特技奇幻光影視覺特效打造的「美國驚奇大馬戲團」，3日至5日將於台北小巨蛋，帶來連續3天、共5場演出，購票可洽寬宏售票、全國萊爾富 、OK便利商店。（編輯：李亨山）1120202

匯集全球特技表演菁英，不斷挑戰超高難度的新銳特技的「美國驚奇大馬戲團」（VIVA LE CIRQUE），2日開放台灣媒體在台北小巨蛋拍攝彩排過程，現場呈現多項超越人體極限的特技演出。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月2日