台灣影評人協會獎入圍 「一家子兒咕咕叫」大贏家

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）第4屆台灣影評人協會獎入圍名單出爐，導演詹京霖作品「一家子兒咕咕叫」提名最佳影片、導演等6獎，成為入圍大贏家；導演陳潔瑤的「哈勇家」以5項提名居次。

台灣影評人協會今天在官方臉書發布「第4屆台灣影評人協會獎」入圍名單，協會認為，本次提名電影展現台灣電影年輕世代充沛的創作力。

奪下第59屆金馬獎最佳劇情片獎的「一家子兒咕咕叫」，這回在協會獎項提名最佳影片、導演、女演員、2席男演員與編劇，飾演夫妻的台灣資深演員楊麗音，游安順及新生代演員胡智強都獲入圍肯定。

而繼去年「哭悲」得到高度肯定後，今年導演柯孟融的「咒」再以讓人驚嘆的恐怖美學征服評審；而導演樓一安的「該死的阿修羅」也以獨特的社會觀察與敘事得到肯定，這2部片都獲得包括影片與導演在內的4項提名。

導演盧盈良的「神人之家」是本屆唯一獲提名的紀錄片，作品感人的個人生命史紀錄，一舉包辦最佳影片與導演提名。犯罪電影「罪後真相」也以懸疑的影片張力，得到劇本與男演員2項提名。

最佳女演員部分，競爭激烈，共有5人同時角逐，包括「哈勇家」的素人演員林詹珍妹，「修行」資深演員陳湘琪等；金馬獎女配角王渝萱更以「該死的阿修羅」及「小藍」雙雙入圍最佳女演員。同樣獲得雙料入圍的還有以「罪後真相」及「童話，世界」演出得到肯定的張孝全。

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本屆入圍名單由黃建業、聞天祥、塗翔文、鄭秉泓等多名知名影評人共同票選決定，協會將於2月底做出最後決選討論。除了將頒發最佳影片、導演、女演員、男演員與編劇獎5個獎項外，也與影視聽中心合作，預計在3月頒發「台灣影評人協會特別表揚獎」，肯定年度最具創新與顛覆思維的電影工作者。

今年是台灣影評人協會第4次舉辦電影獎評選，過去3年的最佳影片得主分別是鍾孟宏的「陽光普照」，吳郁瑩的「阿紫」以及阮鳳儀的「美國女孩」。（編輯：李亨山）1120204