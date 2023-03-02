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蔡健雅攻蛋首度連唱2天 曾因胸椎骨刺陷憂鬱低潮

2023/3/2 11:05
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（中央社記者王心妤台北2日電）金曲歌后蔡健雅將於5月在台北小巨蛋首度連續舉辦2場演唱會。蔡健雅表示，因為胸椎長骨刺曾有段低潮，現在已能坦然接受身體和年齡轉變，試著自我對話，以包容心態面對一切。

蔡健雅將於5月6日、7日舉辦「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」演唱會，也是她首次在台北小巨蛋連續舉辦2場演唱會。演員林依晨昨天現身記者會當嘉賓，林依晨表示，高中失戀聽到蔡健雅的「呼吸」就落淚，一直都是蔡健雅的粉絲，甚至私下買票聽演唱會。

這次首度在台北小巨蛋舉辦2場演唱會，蔡健雅接受媒體訪問時承認要連續唱2天確實有點緊張，因為每一場演唱會都是賣力去唱，「如果第2天（聲音）比較啞，要請觀眾多包容。」

她表示，舉辦2場演唱會是考慮到身體或是整個人的狀態會隨著年紀逐漸走下坡，希望能把握現在，多唱幾場。她透露因為胸椎檢查出有長骨刺現象，導致會有胸悶的不適狀況，有段時間甚至低潮到出現憂鬱症的徵兆。

蔡健雅指出，消化完低潮情緒後選擇與身體不適共存，像是試著自我對話，或從自然療法、爬山、運動等方式消化情緒，「盡量讓自己放鬆，不然生病（心情）越來越緊繃，如果帶著很不友善的態度，只會更不舒服」。（編輯：卞金峰）1120302

#蔡健雅
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