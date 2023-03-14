蔡昌憲成「牛車來去」隱藏男主 導演為他量身造角

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）從歌唱選秀節目「超級偶像3」出道的蔡昌憲，近年在戲劇嶄露頭角，這回再被伯樂導演李岳峰相中合作「牛車來去」，為他打造角色在戲中飛簷走壁，被外界稱為「隱藏版男主角」。

台語時代劇「牛車來去」以1943年日治時期晚期為背景，講述安心亞飾演的佃農寡婦「阿春」為改善家境，答應借腹生子以換得一頭耕牛，蔡昌憲則是安心亞的弟弟「阿發」，父母早逝的姊弟自小相依為命長大。

執導「牛車來去」的資深金鐘導演李岳峰，在業內是出了名對台語精雕細琢，不少台詞都是嚴謹的文言文與俚語，更時常一有靈感臨時改劇本，蔡昌憲在前一檔合作的「苦力」就領教過。

蔡昌憲接受中央社專訪時回想，曾經有次開拍前，導演忽然靈光一閃，添加數分鐘滿滿的布袋戲四句聯叫賣詞，讓他當場傻住，「幸好我有台語基礎，不然絕對會崩潰」，還是努力把台詞背下完美呈現，甚至現場採訪時還能朗朗上口。

而蔡昌憲的用心付出也有回報，2020年就以「苦力」首度入圍金鐘獎最佳男主角，不僅剛好是他開始演戲的第10年，也是他首次擔綱男主角，對他來說別具意義。甚至讓李岳峰願意在籌備多時的「牛車來去」劇本中，為他量身添加新角色「阿發」。

蔡昌憲笑言，這回李導同樣常在拍攝現場說「這個昌憲可以」後，幫他新增許多動作戲、台語俚語，甚至安排他化身廖添丁、吊鋼絲飛簷走壁，但他認為是「導演覺得我行，才會給我挑戰」，欣然接受。甚至還有餘力傳授背台詞秘訣給安心亞，就是先別想太多，直接把導演教戲聲音錄下，再用手機反覆重播，「現在手機裡都是滿滿李導的聲音」。

聊到在戲中患難與共的安心亞，蔡昌憲則透露，兩人其實才剛在一檔未曝光的影集飾演情侶，殺青沒多久，馬上一起進組拍「牛車來去」。從女朋友變姊姊，幸虧當情侶不到一個月，不僅不會錯亂，更像暖身培養默契。

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在「牛車來去」長達半年的拍攝期，兩人除了得種田、天天曬太陽外，還遭遇歷年最多雨的台南夏天，姐弟倆泡在大雨滂沱泥濘裡，被小黑蚊不停追殺，克難環境拚出革命好感情。蔡昌憲不僅見面都喊安心亞「姊」，還直接幫兒子小菜包認「姑姑」，現在兩人偶爾還常視訊小酌一杯。

目前電視劇剛播到一半，飾演安心亞丈夫「日生」的蕭景鴻、安心亞借腹生子對象「博文」楊子儀卻早已雙雙領便當下線，讓不少觀眾擔心蔡昌憲角色的生命安危，蔡昌憲則邊笑邊再三掛保證，「阿發」絕對平安，被外界打趣說，原來他才是「隱藏版男主角」。（編輯：郭諭儒）1120314