「和平歸來」再現SARS封院處境 鍾瑶鼻酸好入戲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北14日電）影集「和平歸來」以2003年台灣SARS疫情為背景，今天舉辦上檔記者會，演員鍾瑶直呼光聽到當時醫護人員的處境，完全不需特別醞釀，就能快速進到戲裡情緒，對醫護更加欽佩。

製作人汪怡昕、熊九山與導演林世章今天率領鍾瑶、張詩盈、王彩樺、范宸菲、唐豐、黃新皓、藍丞晞、郭耀仁、陳妍安、撒基努、方聖傑、官家宇等演員群合體現身，分享拍攝幕後甘苦。

不僅劇中面臨嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情來襲，北部某醫院爆發院內感染，發生被迫封院事件；去年劇組拍攝期間也正逢台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，甚至導演、攝影師中途相繼確診，所幸最終仍平安完成。

飾演胸腔科住院醫師的鍾瑶，性格耿直，面對白色巨塔內的利害關係絲毫不願退讓，為詮釋醫師角色，也密集學習急救、清創、傷口縫合、插管等相關知識。她坦言光是聽到當時發生的真實故事，一踏進醫院，不需特別醞釀情緒就能進入角色。

劇中鍾瑶和同為醫生的柯宇綸將步入禮堂，被問及是否會有想婚念頭，鍾瑶笑說，光拍戲就已結了20、30次婚，讓她完全對婚紗、結婚失去憧憬。

總給人活潑形象的王彩樺，反而在「和平歸來」中飾演性格溫柔的護理長，當發生臨時封院、被迫與家人分隔兩地時，仍臨危不亂地繼續照料病人們。

曾獲金馬獎最佳女配角的張詩盈，在劇中飾演台北市衛生局長，是市府團隊重要幕僚之一。身處一群男性公務員之中，張詩盈說，為了讓自己看起來強悍些，每天一進片場，都會努力讓自己維持孔雀般存在，希望呈現角色做決策背後的兩難與理由，不要變得刻板片面。

憑藉「國際橋牌社2」入圍第57屆金鐘獎視后的范宸菲，延續為真相奮不顧身的記者角色，潛入醫院記錄封院真實情境。為了準備角色，她特地去圖書館把當時的新聞資料、週刊報導調閱出來，「以前沒有智慧手機，現在要還原當時院內模樣，都是靠記者們的照片，感謝他們願意進去醫院，把資料送出來」。

「和平歸來」全劇共7集，將於18日起每週六晚上8時在公視頻道首播，公視+限時7天線上免費收看。（編輯：張雅淨）1120314