傅孟柏除夕抱頭痛哭 演完「本日公休」跟媽媽和解

（中央社記者王心妤台北17日電）電影「本日公休」從理髮廳故事看見家庭關係與人情味，演員傅孟柏透露，因為是長子，小時候常會心理不平衡，希望爸媽更關心自己一點，今年除夕才和父母和解，說出心中遺憾。

「本日公休」由導演傅天余改編親身故事，從理髮廳老闆娘與客人之間的互動，重新看見人與人之間的相處溫度，還有孩子與母親的關係。

演員傅孟柏與方志友片中飾演離婚夫妻，兩人接受中央社記者專訪分享拍攝心得。方志友表示，片中和影后陸小芬飾演同樣從事美髮業的母女，開拍前2個月就開始訓練。方志友透露，現在不只會幫一雙兒女剪頭髮，甚至還幫演員老公楊銘威的奶奶剪髮，「一剪下去壓力超大，很怕剪壞了，還好剪完，全楊家都超滿意的。」

傅孟柏表示，演完電影後想了很多跟家人之間的關係。他透露，因為和弟弟相差7歲，從小就要擔起長子的責任照顧弟弟，有時也會心理不平衡，「就會跟媽媽有點鬧脾氣，覺得為什麼都是我要做？」

傅孟柏說，演完「本日公休」後想了跟家人之間的感情，全家人今年除夕圍爐，讓他決定說出真實感受。傅孟柏笑說：「喝了幾杯之後，我就跟家人說，以前很沒有安全感，甚至會失眠站起來看著家人睡覺。這次說出來後，大家才痛哭流涕抱在一起。」他也理解父母還是愛自己，解開心結。

方志友也分享，當了媽媽才知道小時候說的話其實會讓媽媽難過，「我有了小孩才跟媽媽和解。我會跟媽媽說以前有哪些事情很抱歉，媽媽也會為自己的脾氣說對不起。」方志友笑說，打開跟媽媽的心結後，兩人還約好天天都要親親抱抱，維繫好母女感情。

「本日公休」全台上映中。（編輯：龍柏安）1120317