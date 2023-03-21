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印度洗腦神曲奧斯卡爆紅 德國大使館發起跳舞挑戰[影]

2023/3/21 16:19（3/21 16:59 更新）
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圖為第95屆奧斯卡Naatu Naatu舞者圍著主持人吉米金摩（中）跳舞。（路透社）
圖為第95屆奧斯卡Naatu Naatu舞者圍著主持人吉米金摩（中）跳舞。（路透社）
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（中央社記者林行健新德里21日專電）在韓國駐印度大使館的激勵下，德國大使館發起「大使館挑戰」，跳起印度奧斯卡獲獎洗腦神曲Naatu Naatu，就連印度總理莫迪看後都轉推影片，並讚「德國人能跳舞」。

德國駐印度大使阿克曼（Philipp Ackermann）18日發起「大使館挑戰」，在推特分享了一段2分19秒長、館員大跳Naatu Naatu的影片，並稱「下一個是誰？」

Naatu Naatu是印度電影「雙雄起義」（RRR）的主題曲，在印度方言德拉古語（Telugu）中是「舞吧！舞吧！」的意思，今年獲得奧斯卡最佳原創歌曲獎，強烈的節奏感與高難度的踢腿舞步，掀起模仿風潮。

德國大使館的影片走MV風，地點則是舊德里的月光市集附近，劇情是阿克曼搭人力車買小吃時，意外獲小販贈送一支印有韓國國旗並寫著Naatu Naatu的小木棒，激起阿克曼的挑戰慾，便帶領館員熱舞。

片尾有人舉起這根小木棒，似乎是在問誰要接棒？

這則影片除了館員熱舞之外，還穿插著月光市集的風光，截至今天已有將近50萬次瀏覽。

阿克曼在推文中祝賀Naatu Naatu獲獎，感謝韓國大使館帶給他跳舞的靈感，並寫道：「誰說德國人不能跳舞？…雖然不完美，但過程很有趣。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）20日轉推了阿克曼的推文，並回應：「德國人當然能跳舞，而且跳得很好。」

上個月，韓國駐印度大使館的館員由大使張在福（Chang Jae Bok）的帶領，跳起了Naatu Naatu踢腳舞，影片迄今在推特已有630萬次瀏覽。（編輯：黃自強）1120321

影片來源：Lahari Music | T-Series
#印度
#奧斯卡
#阿克曼
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