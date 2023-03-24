為浪浪毛孩找個家 羅志祥不捨狗狗離開淚灑節目

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（中央社記者王心妤台北24日電）「TOP DOG回家」結合競賽與實境秀，邀藝人羅志祥、胡宇威、陳楚河等人為流浪動物找個家。羅志祥因為不捨狗狗首次在節目上落淚，胡宇威則躺在狗狗曾睡過的地板想念牠。

「TOP DOG回家」今天舉辦記者會，羅志祥、胡宇威、陳楚河、任容萱、魏蔓、李宣榕出席分享拍攝心得。

任容萱形容與狗相處就像談了場戀愛，送走牠們就像失戀，最難過的是與新主人聊小狗的生活。

羅志祥說，本來想留下小狗辛芭，帶到萬里飼養30多隻流浪狗的小莊園，但媽媽勸他，如果把辛芭帶到萬里，牠仍是隻流浪狗，才讓他打消念頭。

胡宇威表示，送走相處的小狗後，常會覺得家裡很空，有時還會躺在小狗睡的地板位置，想像能聞到牠的味道，「送出去時真是天人交戰」。

魏蔓分享，相處過程一度擔心沒幫小狗找到新主人，也曾探訪被新主人領養的小狗，「牠現在變得很大，撲上來已經來到我的胸前，而我離開時，牠就一直待在原地不肯走看著我」。

陳楚河形容與小狗一見鍾情。他透露，小狗的新主人在家裡貼滿他與小狗的合照，但小狗總是將照片撕碎，只留下他的頭部是完整的照片，像是很難忘與他的相處時光。

李宣榕說，不只小狗離開後，不捨得丟掉小狗的玩具與食物，媽媽知道小狗要離開後也不捨落淚，但看到新主人給小狗的環境，就知道當初的決定是對的。

「TOP DOG回家」將於明晚起，每週六在三立都會台播出。（編輯：管中維）1120324