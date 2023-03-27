「金牌拳手3」明日之星涉家暴 遭紐約警方逮捕

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（中央社紐約26日綜合外電報導）參與「金牌拳手3」（Creed III）演出的好萊塢明日之星喬納森梅傑斯（Jonathan Majors），遭美國紐約警方依傷害及騷擾等指控逮捕。

綜合法新社和英國廣播公司（BBC）報導，警方昨天深夜接獲來自曼哈頓（Manhattan）的報案後前往處理，初步研判一名33歲男性與一名30歲女性之間發生家暴事件。

警方在聲明中告訴法新社「被害人向警方表示她遭到攻擊」。

這名女性與喬納森梅傑斯之間的關係為何目前並不清楚，不過女方因頭、頸部輕傷送醫，情況穩定。

「洛杉磯時報」刊出喬納森梅傑斯代理人高登（Carrie Gordon）的聲明裡指出，喬納森梅傑斯「並未犯錯」。聲明稱「我們期待還他清白並釐清事件」。

紐約市警局發言人告訴美聯社，喬納森梅傑斯已於昨晚獲釋。

喬納森梅傑斯近來演出不少大片，除「金牌拳手3」，還包括漫威超級英雄片「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）以及在日舞影展上映的「雜誌夢」（Magazine Dreams，暫譯）等。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1120327