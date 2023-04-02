Apink寶島開唱 成員圓夢吃牛肉麵、芒果冰

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（中央社記者王心妤台北2日電）韓國女團Apink昨晚訪台開唱，5名成員昨天和歌迷分享在台北的出遊影片，成員恩地吃到朝思暮想的牛肉麵；成員南珠則是下飛機就直奔西門町吃芒果冰、大腸麵線等。

Apink昨晚在五股工商展覽館舉辦Pink drive演唱會，約3000名歌迷購票入場。Apink表演到第3首My oh My時，成員恩地綁頭髮的橡皮筋掉落，她以手抓住差點散亂的馬尾，僅用單手跳完整首歌，接著對歌迷說：「我去弄一下我的頭髮再過來。」

Apink此次訪台開唱，吃了燒賣、牛肉麵、芒果冰、蓮霧，也喝了珍珠奶茶，恩地特別誇獎台灣水果好吃。Apink在演唱會上和歌迷分享在台灣的遊記，像是吃了牛肉麵後稱讚「好吃」；南珠一下飛機就到西門町吃芒果冰、大腸麵線等；成員夏榮則在房間寫稿準備中文問候詞。

恩地提到，團隊去了很多地方演出，隨著出道年資逐漸累積也變得更加感性，開唱前特別坐在觀眾席想像坐在台下看演出的感覺，「粉絲看到我們小小一個，但怎麼能給我們滿滿的愛呢？我覺得大家坐在硬硬的椅子，這麼長的時間裡為我們應援、吶喊，這樣的喜愛真的不是一件很容易的事。」

恩地表示，雖然常常感謝歌迷的支持，「非常感謝你們成為Apink的避風港，每次有這樣坦誠相見的機會，我真的非常非常謝謝大家。」（編輯：張雅淨）1120402