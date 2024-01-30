游智涵首部長片「壞男孩」 殺青確定拍片是一生志業

（中央社記者王心妤台北30日電）導演游智涵和演員黃聖球在電影「壞男孩」合作，游智涵曾獲金穗獎肯定，卻因擔心拍不出夠好的電影而停止拍片數年，直到拍完首部長片「壞男孩」才意識到拍片是一輩子想做的事。

導演游智涵曾以短片「百獄」獲金穗獎肯定，短片「癡情馬殺雞」也入圍多個國際影展。游智涵2部作品相隔10年，他接受中央社記者專訪表示，「拍片是一件很辛苦的事，我一直找不到一個時間點，真的很想做好一件事，我覺得我還沒準備好。」雖然沒有拍片，但他仍繼續悠遊電影圈並擔任剪輯師。

被問到下定決心拍「壞男孩」的契機，游智涵表示，過30歲後意識到有些事情現在不做，或許未來就沒有這些選擇，「加上我跟編劇是好朋友，而這些角色是很立體的，就想說可以繼續往下走。」

「換男孩」上映，游智涵笑說，拍完後更理解拍電影這件事，「或許每個人都有知道自己要做什麼職業的過程，拍完後我才知道這會是我一直會想做的職業！」

電影以少年犯罪為題，故事圍繞4名大男孩巫建和、黃聖球、潘親御及鍾家駿。黃聖球表示，因為4個男孩之間存在「友達以上，又像家人」的親密關係，劇組一開始是建立18至20人的工作坊，並讓不同演員嘗試多個角色，希望找出最適合的演員，就像他也曾試過巫建和飾演的角色。

黃聖球片中與現實中的父親黃連煜飾演父子。游智涵說：「他（黃連煜）在『消失的情人節』是個滿溫暖的父親，但跟他聊過後理解，其實他小時候的環境附近也有類似的故事，他也很能理解。」

黃聖球笑認，一開始其實不知道爸爸會演出，父子倆在片場就是做好各自該做的事，「因為現實中也是父子，我覺得他演這個角色也滿OK的。」但黃聖球也幫黃連煜澄清，戲外是感性的人，並不像電影裡是個恐怖且會家暴的爸爸。

「壞男孩」上映中。（編輯：張雅淨）1130130