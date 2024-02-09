花4年追蹤水鳥遷徙 「勇闖天際線」見證生存危機

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）水鳥堪稱動物界最強馬拉松選手，能數日不吃不喝不落地向北飛行，然而卻面臨嚴峻生存危機。生態紀錄片「勇闖天際線」澳洲導演藍道伍德認為，水鳥正面臨的故事也是人類的故事。

從事紀錄片行業超過25年，導演伍德（Randall Wood）曾到非洲探詢蚯蚓奧秘，也到亞馬遜雨林觀察原住民方言，他與收音師妻子Diana接受中央社記者專訪分享，最新作品耗時4年關注水鳥，就是因為童年裡有牠們身影，祖父母就住在紅腹濱鷸棲息的澳洲摩頓灣（Moreton Bay）。

伍德驚訝於這群體型不大的水鳥，每年從南半球遠征萬里到北半球頂點繁殖再南返，最長能不吃、不喝、不落地飛行長達11天，然而牠們卻面臨嚴重生存危機。

伴隨全球暖化與人類建設開發，水鳥在遷徙中的「休息站」濕地面積大幅減少，水鳥數量也跟著銳減，伍德強調：「生物多樣性對人類非常重要，而水鳥數量變化更可視為全球生態環境品質的重要指標，因為我們就像牠們一樣，同樣面臨溫室效應與各種環境污染。」

「勇闖天際線」片中揭露黦鷸、哈德遜塍鷸、紅腹濱鷸等3種水鳥向北遷徙壯舉，伍德夫妻倆也和3組科學團隊跟著水鳥足跡，從捕鳥、裝發報器、沿途追蹤，乃至在繁殖地尋覓幼鳥，全球跑透透，視角涵蓋澳、亞、非、美、歐等數十個國家。

回憶最讓他們印象深刻的拍攝過程，就是與科學團隊在美國阿拉斯加凍原尋找水鳥繁殖地。

伍德夫妻倆苦笑，每天幾乎揹著30公斤器材，走至少15個小時尋找幼鳥，「當時正值永晝期間，天都不會黑，科學家們就覺得生理時鐘能持續工作，有一次還真的從下午1點走到隔天凌晨5點，很尊敬他們對水鳥的熱情。」

兩人更笑說除了地形與氣候險峻，四處都危機重重，不僅曾被馴鹿追擊跌倒，就算被鳥屎炸到也不能大意，「有同行的科學家眼睛被鳥屎砸到，結果就確診COVID-19，病症嚴重到甚至不能走。」

另外，還有一個神奇插曲，伍德在紀錄片後製期間不小心從樓梯高處摔落，傷及腦部又斷了16根骨頭，昏迷3週甦醒後還一度無法言語行走。

伍德透露，醫生告訴他，同樣傷勢者有7成再也醒不過來，他能恢復成現在狀態幾乎是奇蹟，「我昏迷時，就夢到與水鳥們一起飛行，我覺得是牠們把我從死神手中帶回。」也因此讓他認為，完成這部紀錄片是自己的使命。

最後，被問及位於東亞、同時也是澳洲鳥類遷徙路徑中的台灣能做些什麼，伍德認為，積極與鄰近國家保持聯繫、分享知識，「畢竟這是一條環環相扣的遷徙帶，每個經過的國家都影響水鳥極大，希望大家都把自己該做的事情做好，確保水鳥能安全。」

「勇闖天際線」將於今天下午3時30分、晚上10時在公視播出，並上架公視+。（編輯：龍柏安）1130209