「勇闖天際線」捕捉水鳥遷徙壯舉 揭人類責任

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）公視與國際團隊合作，耗時4年推出揭露水鳥遷徙壯舉的大型生態紀錄片「勇闖天際線」，今天劇組在台北舉辦首映會，澳洲導演伍德認為，透過水鳥能看見地球之美與人類的責任。

「勇闖天際線」從南半球出發，追蹤黦鷸、哈德遜塍鷸、紅腹濱鷸等3種水鳥向北的遷徙壯舉，也揭示水鳥生存面臨的挑戰。身兼導演、編劇與攝影師的藍道伍德（Randall Wood）夫妻檔今天也特別飛來台灣，和紀錄片中文配音安溥、觀眾相見歡。

導演伍德分享，水鳥是動物界最強的馬拉松選手，每年要從南半球飛行萬里到北極繁殖，然後準確無誤地飛回家鄉，途中可以不吃不喝連續飛行多日，但在極地暖化，人類不斷擴張開發及獵殺下，水鳥生存面臨威脅，數量正急遽減少。以主角之一的黦鷸為例，30年間數量減少70%；另一種水鳥紅腹濱鷸的體型則不斷縮水，甚至被迫改變覓食習慣，從貝類改成吃營養不足的海草。

不過紀錄片也捕捉到水鳥生存危機下的希望。澳洲研究團隊曾裝設發報器繫放追蹤59隻黦鷸，大多數發報器已脫落，但還有一隻代號AAD的黦鷸，持續發送資料長達5年，在水鳥界是不得了紀錄。

2021年，當AAD在台灣落地時，研究團隊隨即通知台灣賞鳥人，消息在社群快速擴散，引發國內好幾百名愛鳥人士協尋，最後是台南野鳥學會的李正峰率先在台南學甲濕地找到這隻黦鷸，這段科學家與民間聯手追蹤的小故事，蔚為美談。

擔任配音的安溥則讚嘆這部紀錄片工作者及研究學家們，「他們願意投入自己的人生去保育一塊土地、陪伴各式各樣的生物，走過牠們生命的歷程一直都是讓我很感動」。

被問及是否會帶孩子去觀察水鳥，安溥先是開玩笑：「小動物的天敵其實是人類的小朋友」，但她也認真想給孩子觀念：「不是親近你的動物才值得喜愛，人與天地萬物間，最好的部分就是永遠都有機會共存，互相敬畏與尊重」，希望水鳥與動物們在世界都有一方天地平安繁衍。

「勇闖天際線」將於2月9日農曆春節期間在公視播出，並上架公視+。（編輯：陳政偉）1130123

大型生態紀錄片「勇闖天際線」將於2月9日播出，片中傳達在極地暖化、人類不斷擴張開發及獵殺下，水鳥生存面臨威脅，數量正急遽減少，例如黦鷸在30年間數量減少70%，已屬瀕危水鳥。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年1月23日