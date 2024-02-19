更多編輯台推薦新聞：
嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節
生活

台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/300
首頁 / 娛樂

LiSA 6月來台開唱 相隔6年期待見歌迷、喝珍奶

2024/2/19 16:21（2/19 16:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
曾為人氣動畫「鬼滅之刃」演唱主題曲的日本歌手LiSA宣布，6月1日將在林口體育館舉辦演唱會，期待聽到更多人一起合唱。（好玩國際文化提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月19日
曾為人氣動畫「鬼滅之刃」演唱主題曲的日本歌手LiSA宣布，6月1日將在林口體育館舉辦演唱會，期待聽到更多人一起合唱。（好玩國際文化提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北19日電）日本歌手LiSA曾為人氣動畫「鬼滅之刃」演唱主題曲「炎」和「紅蓮華」，今天宣布6月1日在林口體育館開唱。相隔6年再來，她表示，除了想念歌迷的大合唱也很期待喝珍珠奶茶。

LiSA過去常演唱動畫歌曲，近年又因電視動畫「鬼滅之刃」主題曲「紅蓮華」跟電影版「鬼滅之刃 無限列車篇」主題曲「炎」獲得更多關注。

LiSA今天透過主辦單位表示，上次是在新莊體育館開唱，直到現在仍會想起全場大合唱的場景，這次將在更大場地開唱，期待聽到更多人一起合唱，「這麼久的時間沒來台，當然是最想念大家的聲音，另外，還有珍珠奶茶。」

LiSA表示，現在已經開始準備巡迴演唱會，將會演唱還沒有在台灣唱過的歌曲，歌迷可以好好期待。LiSA演唱會將於24日上午11時啟售門票。（編輯：李亨山）1130219

#LISA
演唱會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
泰勒絲巡演墨爾本開唱 熱潮席捲澳洲
172.30.142.36