LiSA 6月來台開唱 相隔6年期待見歌迷、喝珍奶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北19日電）日本歌手LiSA曾為人氣動畫「鬼滅之刃」演唱主題曲「炎」和「紅蓮華」，今天宣布6月1日在林口體育館開唱。相隔6年再來，她表示，除了想念歌迷的大合唱也很期待喝珍珠奶茶。

LiSA過去常演唱動畫歌曲，近年又因電視動畫「鬼滅之刃」主題曲「紅蓮華」跟電影版「鬼滅之刃 無限列車篇」主題曲「炎」獲得更多關注。

LiSA今天透過主辦單位表示，上次是在新莊體育館開唱，直到現在仍會想起全場大合唱的場景，這次將在更大場地開唱，期待聽到更多人一起合唱，「這麼久的時間沒來台，當然是最想念大家的聲音，另外，還有珍珠奶茶。」

LiSA表示，現在已經開始準備巡迴演唱會，將會演唱還沒有在台灣唱過的歌曲，歌迷可以好好期待。LiSA演唱會將於24日上午11時啟售門票。（編輯：李亨山）1130219