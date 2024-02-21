王偉忠戲說人生故事耕耘熟齡題材 曝遺囑已擬

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）66歲「綜藝教父」王偉忠主演、製作的舞台劇「謝謝大家收看」今年5月及12月將二度巡演，今天他舉辦媒體餐敘，分享近年積極創作熟齡題材，更透露已擬好遺囑。

王偉忠的作品偏好取材真實人生體會，做戲、也在做人生。他表示，當年方芳在「連環泡」轟動一時的短劇角色「有理想有抱負的年輕人」，是他20多歲離鄉北漂的心聲，「住左邊住右邊」則是結婚生子的心情。舞台劇「寶島一村」與「一村喜事」是他珍惜難忘的眷村歲月。

王偉忠分享，最新的「謝謝大家收看」除了回顧他人生前半場，也描寫目前初老、退休、拿敬老卡的心情，面臨女兒青春期、太太更年期與媽媽長照期。

站在台上重現角色「王偉忠」的人生，他笑說：「據說到了這個年紀，能把自己人生故事回溯一遍，有益身心健康！以前臭美臭美、現在還是臭美臭美，有點羞愧、也有點懷念！」並表示65歲後，特別想做給熟齡群眾看的戲，彼此都一起成長、變老了，想鼓勵熟齡者動起來，「壽命與生命力是兩回事，有生命力要儘量發揮」。

不過做事還是得量力而為，王偉忠坦言從業46年，體力、腦力確實有限，「謝謝大家收看」可能是他參與演出的最後一部作品。近期他也接觸到長照、遺產、遺囑等議題，透露已與律師討論好遺產分配處理，不會完全給小孩，收藏的藝術品可能會捐出。

「謝謝大家收看」融合親情、友情、愛情，描寫王偉忠當年帶著全家積蓄上台北闖蕩電視圈的歷程與心情，是他這名「電視老兵」對觀眾的告白。由郭子乾、于子育、王偉忠主演，首輪票房完售，二度巡演5月10日至12日在台北表演藝術中心大劇院、12月27日至29日在台中國家歌劇院演出，今天起於udn售票網啟售。（編輯：李亨山）1130221