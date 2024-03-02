H.O.T.粉絲死忠追星27年 張佑赫深情喊不離不棄

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）韓國第一代偶像男團H.O.T.成員張佑赫睽違12年來台，今晚在台北舉辦粉絲見面會，主題「9158日」象徵1999年首次踏上台灣後到這次的天數，感性對粉絲喊：「你若不離、我定不棄」。

張佑赫今天一出場先就大玩復古恐怖箱挑戰，摸了楊桃、鴨頭、雞排、鬃毛刷、手套後，讓他嚇得皮皮挫；上次來台已是2012年，許多粉絲入場時寫下給張佑赫的信，不少人從1996年就喜歡H.O.T.，信中感性提到「喜歡歐巴27年，可以在台灣見到你真的很開心，希望你健康、好好吃飯」等，張佑赫也感動以中文說：「不會變心，你若不離、我定不棄」。

其中還有香港粉絲大老遠來台，讓張佑赫直呼：「很感謝你，我絕對不會忘記，我愛你」；特別的是，還有一名男粉絲告白表示因為張佑赫才開始跳舞，讓張佑赫真摯回應：「身為男生要來到這邊應該不是容易的事」。

今晚張佑赫當然不忘帶來H.O.T.名曲「戰士的後裔」、Candy等，由於跳得太過賣力，褲子一直掉下來，讓他害羞地不斷用中文「對不起」道歉。

由於實在太開心見到台灣粉絲，張佑赫甚至還直呼：「我已經死而無憾！」甚至連搭飛機來台灣的途中，都不敢置信能來這邊與大家見面。

最後張佑赫也嘴甜表示，回去之後一定會想起每名粉絲的笑聲與流著眼淚的人，來台灣的瞬間都是非常幸福的時刻。（編輯：陳政偉）1130302