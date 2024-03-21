芝加哥亞洲躍動影展放映7國片 台灣電影人受邀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）芝加哥亞洲躍動影展邁入第18季，台灣單元將在戲院與串流平台放映「少男少女」、「壞男孩」等7部電影，影星尹茜蕾、黃聖球及多位導演將應邀出席，與觀眾座談。

本季亞洲躍動影展（APUC）今天登場，選映來自台灣、韓國、日本、中國大陸、香港等地共26部電影。首週由台灣單元打頭陣，23日至29日放映「少男少女」、「壞男孩」、「成功補習班」、「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」、「流浪神狗人」、「南方，寂寞鐵道」、「一蕊金花」。

「少男少女」、「壞男孩」、「成功補習班」採實體放映，將於23、24日在芝加哥AMC NEWCITY 14影城呈現。「少」片導演許立達、製片唐在揚、女主角尹茜蕾（Kira Skelly）及「壞」片導演游智涵、男主角黃聖球將現身影廳。

其餘4部電影採線上放映，將於23日至29日在影展串流平台呈現。

「少男少女」與「壞男孩」探討青少年犯罪議題，藍正龍執導的「成功補習班」則取材自少男成長的真實故事。

鄧安寧執導的喜劇片「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」源自熱門電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」，蕭菊貞執導的「南方，寂寞鐵道」是台灣首部以深度人文觀點保存鐵道文化的紀錄片，王明霞執導的「一蕊金花」重現台灣第一代流行女歌手鶯鶯的人生故事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除新片外，本季影展特別重映（Special Encore）單元選映「流浪神狗人」。本片由陳芯宜執導，探討社會議題，曾參加2008年柏林影展青年論壇單元、釜山影展、金馬國際影展，廣受好評。

文化部駐紐約台北文化中心、駐芝加哥辦事處、芝加哥亞洲躍動影展主辦單位合作推出台灣電影單元，選映近期發行的台灣電影。駐芝加哥辦事處長類延峰也將應邀出席影展。（編輯：張芷瑄）1130321