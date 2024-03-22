高雄櫻花季湧1.2萬人 華莎、卡莉怪妞再訪台嗨唱

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（中央社高雄22日電）超過30組歌手卡司的「高雄櫻花季」音樂節，今天起一連3天在高雄夢時代廣場開唱，首日就湧入1.2萬人。3個月前才分別在台北、台南跨年的韓國歌手華莎、日本歌手卡莉怪妞，再齊聚高雄開唱。

日本流行教主卡莉怪妞昨晚抵達高雄，也是新婚1週年紀念日，她丈夫、日本演員葉山獎之也愛相隨，和卡莉怪妞在高雄甜蜜約會吃烤鴨、逛瑞豐夜市，今天開唱前兩人也到壽山動物園小旅行，葉山獎之更代妻子和台灣媒體打招呼，稱讚食物非常美味，但被壽山動物園的猴子嚇到，「超級近、就在腳邊」。

卡莉怪妞今晚以「愛麗絲」造型亮相，更從日本特別空運「台灣特選王座」、「銀湯匙」道具，把現場打造成「愛麗絲夢遊仙境」，熱唱CANDY CANDY、PON PON PON等7首人氣歌曲，還邀台下觀眾一起跳舞，嗨翻全場，更向觀眾學「好熱」的中文說法，迸出「小籠包好吃」、「謝謝」等詞彙相當可愛。

壓軸演出的韓國女團MAMAMOO成員華莎則以I Love My Body開場，引爆全場尖叫聲，今晚除獻唱個人單曲TWIT、Don't外，還有MAMAMOO組曲串燒讓粉絲驚喜不已。寵粉的她也頻頻對台下拋飛吻互動，並笑說：「如果用一句話形容高雄，就是最棒了！」

華莎表示，雖然是第一次來高雄，但同行的工作人員太過喜歡，還開玩笑要求讓他們待下來。她也被高雄觀眾的熱情感動到，對台下感性分享：「我出道10年了，還是覺得自己像新人，但這10年學到一件事，遇到非常棒的觀眾是很珍貴的事情，所以我很幸福。」

最後，華莎以YouTube點閱破3億次的熱門歌曲Maria為今晚演出劃下句點，更預告不久之後還會再相見。

高雄櫻花季首日表演卡司還有「九澤CP」陳零九、邱鋒澤，以及Kimberley陳芳語、Jocelyn 9.4.0、陳勢安搭檔啦啦隊女神安芝儇。（編輯：陳政偉）1130322