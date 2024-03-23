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福地祐介入圍紐約電視節獎 靠漫步台南街道找靈感

2024/3/23 17:15（3/23 18:11 更新）
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定居台灣多年的日本演員福地祐介在英文影集Last Madame Sisters of the Night中扮演一名冷酷間諜，精湛演技助他入圍2024紐約電視節最佳男主角獎。（Ochre Pictures 提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月23日
定居台灣多年的日本演員福地祐介在英文影集Last Madame Sisters of the Night中扮演一名冷酷間諜，精湛演技助他入圍2024紐約電視節最佳男主角獎。（Ochre Pictures 提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月23日
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（中央社記者洪素津台北23日電）定居台灣多年的日籍演員福地祐介在新加坡電視劇有精彩演出，讓他入圍2024紐約電視節最佳男主角獎，他透露，趁拍片空檔在台南街頭漫步，是他尋找靈感和角色情感共鳴的絕招。

福地祐介去年拍攝新加坡的英語電視劇「夜櫻」（Last Madame Sisters of the Night），故事背景設定在新加坡1920年代，而片中他則是飾演一名充滿謀略和冷靜的間諜。

劇中福地祐介表面上看似沉默寡言，但內心卻充滿了複雜情感和想法，為了更好地理解這個角色，他不僅在戲中努力演繹，還利用拍攝的空檔在台南街頭漫步，尋找靈感和角色的情感共鳴。

透過這部戲劇，讓福地祐介成功入圍2024紐約電視節最佳男主角獎（New York Festival 2024 - Shortlist Best Performance），這除是他首次主演的英文影集，另一方面也是對他演技的重要肯定。

福地祐介認為，在街頭走動很有用，因為這些細微的觀察和努力，使他能夠更加貼近角色，為觀眾呈現出一個生動、立體的人物形象。（編輯：龍柏安）1130323

#新加坡
#台南市
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