梁詠琪澳門開唱變慶生派對 收家人花束感動泛淚

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（中央社記者王心妤台北24日電）歌手梁詠琪將迎48歲生日，昨晚在澳門開唱時，丈夫和女兒驚喜獻花並引領全場合唱生日快樂歌，演唱會變成慶生派對，讓梁詠琪感動泛淚並許下「健康平安」的生日願望。

梁詠琪昨晚在澳門舉辦「時間遇上我們」演唱會，對於能跟家人還有歌迷一起度過生日，她感動表示，家人就像天使，一直陪伴她，讓她的人生不再孤單。

梁詠琪也說，一家人私下生活和每個人都一樣，「要面對不同的挑戰，所以很感謝老公付出雙倍的愛護給這個唱歌的太太，讓我可以繼續在舞台上發光發亮。」

梁詠琪會後表示，雖然想過歌迷會合唱生日快樂歌，但沒想到家人會現身，女兒也在台上合唱，讓她感受到女兒已經長大。

另外，梁詠琪4月13日將在台北小巨蛋開唱，她表示，因為媽媽一直有到台灣禮佛的心願，今年春節就是在台灣度過，不過面對台灣美食需要忌口，的確是種人生鍛鍊。她也說，首次攻蛋不會緊張，但是台灣的流程不一樣，反而更加期待演出。（編輯：張雅淨）1130324