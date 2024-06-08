張學友演唱會退票、黃牛票 蔣萬安：持續追蹤

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）香港歌手張學友因感染呼吸道融合病毒（RSV），停辦台北小巨蛋演唱會。台北市長蔣萬安表示，北市會持續追蹤業者後續對退票及賠償交通住宿情況，並呼籲別買黃牛票。

蔣萬安今天出席2024台北國際龍舟錦標賽，接受媒體聯訪時被問及張學友演唱會取消，衍生出黃牛票退票相關問題。

蔣萬安表示，法務局有回報，確實接到1件現場購票後來被取消的申訴案，會由文化局要求業者15日內回覆，且案子也已經進入到消費爭議處理流程機制；後來法務局更新，業者會擴及補償交通跟住宿，市府會持續追蹤，歌迷也可以提前以消費爭議申訴來確保權益。

媒體追問研議防堵黃牛票措施進度，蔣萬安說，中央已經修法，北市會強力執法；依據定型化契約，黃牛票若遇活動取消是可以不退換票的，呼籲民眾不要購買沒有保障的黃牛票。

另外，媒體提問下週三要決議大巨蛋能否開演唱會，是否有望幫張學友演唱會解套。蔣萬安表示，感謝北市議會議長戴錫欽邀集各黨團溝通協調，大家不分黨一起解決大巨蛋辦演唱會限制，北市很希望能夠滿足市民對大巨蛋各項大型活動期待。（編輯：方沛清）1130608